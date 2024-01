Por si te los perdiste: 10 estrenos de 2023 para recuperar en plataformas

Es tiempo de listas con lo mejor del año. Listas inevitablemente sesgadas porque hay estrenos en salas que no han visto ni mil personas en toda España. Literalmente. Un ejemplo: la extraordinaria ‘Trenque Lauquen’ (Filmin), que ha encabezado listas como la de Cahiers du Cinema, la han visto exactamente 609 espectadores en España (datos del Ministerio de Cultura). Aprovechamos que muchos de estas películas ya están disponibles en plataformas para recomendar diez títulos que pasaron desapercibidos en las salas o que merecían un recorrido mayor.

Upon Entry (Alejandro Rojas, Juan Sebastián Vasquez)

Ha sido una de las grandes sorpresas de este año en el cine español. Los votantes de los Feroz, siempre atentos a estos descubrimientos (ya lo hicieron con ‘Espíritu sagrado’, ignorada en los Goya), la han nominado como mejor película. El debut de los venezolanos Rojas y Vasquez, es un (in)tenso drama psicológico, de tintes kafkianos, que parte de una de las frases que más miedo da si la escuchas en un aeropuerto: “Acompáñenme, por favor”. Sustentado por un guion de hierro y unas interpretaciones fabulosas a cargo de Alberto Ammann y Bruna Cusí, los directores construyen un angustioso thriller con toques de drama psicológico, que critica los abusos de poder de los funcionarios de inmigración de las aduanas y reflexiona sobre los límites de la confianza de la vida en pareja. 8’2

Disponible: Filmin, Movistar+



Retorno a Seúl (Davy Chou)

El segundo largometraje de Davy Chou parte de hechos autobiográficos. El director, francés de padres camboyanos, acompañó a una amiga, adoptada por un matrimonio francés, a Corea, su país de nacimiento, para conocer a su familia biológica. El choque cultural y la crisis identitaria que desencadenó el encuentro están en la base del guion de ‘Retorno a Seúl’. La película narra una historia de desorientación vital y autodescubrimiento a través del protagonismo de una joven francesa en busca de sus orígenes coreanos. Una historia de desarraigo nada complaciente ni sentimental, con un personaje psicológicamente complejo -una joven antipática y desagradable, producto de su frustración- llena de momentos tan mágicos y emotivos como el baile de la canción ‘Anybody’ (Christophe Musset y Jérémie Arcache) que se hizo viral en Francia. 8’3

Disponible: Movistar+, Prime Video



Scarlet (Pietro Marcello)

Después de la monumental y premiadísima ‘Martin Eden’ (2019), Pietro Marcello (seguramente el director italiano más interesante de la actualidad) regresó con la adaptación (muy libre) de otro clásico: ‘El velero rojo’, del escritor neorromántico ruso Alexander Grin. ‘Scarlet’ es una hermosa fábula humanista y feminista ambientada en un pueblo del norte de Francia tras la Primera Guerra Mundial. Una historia que discurre a medio camino entre el musical romántico (la banda sonora del oscarizado Gabriel Yared es una maravilla), el cuento de hadas, el drama paternofilial y la alegoría política. Como es habitual en el director, la película está llena de hallazgos expresivos y fugas poéticas: insertos documentales, recreaciones de imágenes de archivo, una melancólica fotografía con luz natural y la particular textura que proporciona el rodaje en 16 milímetros. Una joya. 8’5

Disponible: Filmin



Crónica de un amor efímero (Emmanuel Mouret)

El romance de esta película es tan efímero como su paso por las salas españolas. La carrera como director de Emmanuel Mouret tuvo su punto de inflexión con ‘Las cosas que decimos, las cosas que hacemos’ (2020). No solo por las trece nominaciones a los premios César o el unánime aplauso de la crítica francesa, sino también porque evidenciaba la consecución de un estilo propio que venía gestándose durante dos décadas. ‘Crónica de un amor efímero’ es la confirmación de que lo logrado por Mouret en el filme anterior no es algo casual. Es un Rohmer del siglo XXI, un Woody Allen francés, un director con un talento extraordinario para diseccionar las relaciones sentimentales (la película está articulada por medio de una veintena de encuentros amorosos) a través de un manejo brillante de los diálogos (es una delicia escuchar una película tan bien escrita) y una gran capacidad para crear situaciones divertidas y románticas. 7’9

Disponible: Movistar+, Rakuten



El maestro jardinero (Paul Schrader)

Tras una travesía del desierto de veinte años, desde ‘Aflicción’ (1997), Paul Schrader resucitó para Hollywood con ‘El reverendo’ (2017), primera parte de una trilogía bressoniana llamada Man In A Room, completada con otros dos peliculones: ‘El contador de cartas’ (2021) y ‘El maestro jardinero’, estrenada este año. Con un Joel Edgerton estelar, el filme narra el camino de redención que emprende el típico personaje Schrader: un hombre torturado, un jardinero meticuloso y solitario, que se esconde de un oscuro pasado. Cuando este florezca en el presente como una mala hierba, se verá obligado a poner en marcha su desbrozadora moral. La misma historia de siempre contada igual de bien que siempre: con aires de thriller desecado y podada al máximo de elementos superfluos. 8

Disponible: Filmin, AppleTV, Movistar+, Rakuten, Prime Video



Rimini / Sparta (Ulrich Seidl)

Se estrenaron a la vez y entre las dos apenas suman mil espectadores. Y es una pena porque las dos son películas magníficas, una nueva muestra del talento del director austriaco y su mujer, la guionista Veronika Franz, para ahondar en los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. La primera es un retrato deprimente pero entrañable de una vieja gloria de la canción melódica “schlager”. Las andanzas de un borracho, racista y mal padre, pero también un hombre hundido y arruinado. Un cantante generoso con su avejentado público que se arrastra con la cabeza alta por unos ambientes deteriorados y muy kitsch de los que el director saca un enorme partido estético y dramático. La segunda sigue a su hermano, un pedófilo que lucha por no ceder a su pulsión erótica y convertirse en un pederasta. ‘Sparta’ es una película desoladora que plantea preguntas muy incómodas. No busca la provocación facilona sino el debate moral. 8’5

Disponible: Filmin





El extraño (Chloe Okuno)

El debut en el largometraje de Chloe Okuno (antes había dirigido un segmento de la antología ‘V/H/S/94’) es un notable ejercicio de terror psicológico y atmosférico, más interesado en que te dejes las uñas en la butaca que en que saltes de ella. La directora demuestra una gran habilidad para manejar la tensión dramática y el punto de vista femenino de la historia. Con una estupenda Maika Monroe como protagonista, ‘El extraño’ logra crear una sensación de creciente peligro, de amenaza en la sombra, de paranoia, acentuada por el espacio geográfico (la historia está situada en Bucarest), el estado emocional en que ella se encuentra (sola y sintiéndose observada en el nuevo apartamento que comparte con su novio, quien siempre está trabajando) y la ambigüedad que recorre toda la película propiciada por la subjetividad de la narración. A pesar de algunas obviedades del guion, la película funciona muy bien como inquietante relato de intriga con ecos del mejor Polanski. 7,5

Disponible: Movistar+



Tengo sueños eléctricos (Valentina Maurel)

El cine costarricense está de moda. Con el festival de Cannes como escaparate, las películas de Nathalie Álvarez (‘Clara sola’), Sofía Quirós (‘Ceniza negra’), Carolina Arias (‘Objetos rebeldes’) o Ariel Escalante (‘Domingo y la niebla’) están cosechando premios internacionales y estrenándose en todo el mundo. La última en llegar ha sido Valentina Maurel. Su excelente debut, ‘Tengo sueños eléctricos’, arrasó en Locarno y fue premiada en San Sebastián. Articulada formalmente a través de los códigos del realismo social con elementos poéticos, la película es una afortunada mezcla entre coming of age y drama psicológico que transita por caminos muy poco trillados. El despertar sexual de una adolescente le sirve a la directora para hablar de una relación paternofilial poco convencional. La fascinación de una hija por su padre irresponsable, violento y maltratador retratada a través de una mirada compleja, que huye de los juicios morales simplistas y abraza la ambigüedad. 7’7

Disponible: Filmin



Godland (Hlynur Palmason)

Tras darse a conocer internacionalmente con la impresionante ‘Un blanco, blanco día’ (2019), el islandés Hlynur Palmason se ha confirmado con ‘Godland’ como uno de los cineastas emergentes más interesantes del cine europeo. Ambientada a finales del siglo XIX, el filme narra la llegada a Islandia de un clérigo danés con la misión de edificar una iglesia y difundir la palabra de Dios en una comunidad aislada. La particularidad de este predicador es que también es un consumado fotógrafo, lo que le llevará a recorrer por tierra la isla cargado con una pesada cámara con el objetivo de retratar sus paisajes y habitantes. Esta doble misión, evangelizadora y antropológica, permite al director desarrollar una narración que combina la épica de la expedición y el esplendor paisajístico, visualmente apabullante, con la intimista, las tribulaciones del clérigo acerca de su labor y su fe cristiana. 7’5

Disponible: Filmin, Movistar+, AppleTV, Rakuten, Prime Video, Acontra+



Passages (Ira Sachs)

Un americano en París. El cineasta estadounidense Ira Sachs (‘Keep the Lights On’, ‘El amor es extraño’) lleva desde 2019 realizando películas en Francia. En la industria gala ha encontrado la libertad a la hora de filmar el erotismo que en su país no ha encontrado. ‘Passages’ (no por casualidad calificada como si fuera una cinta porno en EEUU, NC-17) presenta un triángulo amoroso desde una perspectiva poco habitual en el cine: un matrimonio gay. No es el marido o la esposa el que vive una relación extramatrimonial homosexual, sino al contrario, es el esposo gay (o bisexual) quien se lía con una mujer heterosexual. A partir de esta premisa (desvelada tanto en el tráiler como en la sinopsis, no es espóiler), el director teje un apasionante entramado sentimental que tiene su núcleo en el personaje interpretado por Franz Rogowski, un atractivo director de cine, narcisista y manipulador, cuya impulsividad y falta de empatía provoca seísmos afectivos de consecuencias dramáticas. Un filme que habla sobre el deseo y las relaciones de pareja con complejidad, sutileza visual y sabiduría narrativa. 8

Disponible: Filmin