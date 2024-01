Ariana Grande, top 1 directo en el global de Spotify con ‘yes, and?’

Ariana Grande ha entrado directa al número 1 global de Spotify con ‘yes, and?‘, su nuevo single. ‘yes, and?’ se ha estrenado en el número 1 del top 50 global de Spotify con 11,2 millones de reproducciones. Es el mejor debut de toda la carrera de Ariana en el global de Spotify, lo cual es mucho decir, pues ‘7 rings’ llegó a registrar 8,5 millones de streamings durante su primer día de recuento en el año 2019, y ‘positions‘ 7,6 millones en 2021. El segundo mejor debut de Ariana en el global de Spotify es el remix de ‘Die for You’ de The Weeknd, en el que participa como artista invitada: este suma 8,9 millones.

Nunca había habido tanta expectación por un single de Ariana Grande. El punto de inflexión en la carrera de Grande ocurrió en 2019 con el estreno del single ‘thank u, next’, el cual dio a Ariana el mejor debut histórico de su carrera en ese momento con 6,2 millones de reproducciones registradas durante el primer día, los cuales hoy parecen pocos comparados con los de ‘yes, and?’. Desde el estreno de ‘thank u, next’ varios singles de Ariana han marcado grandes debuts en la lista global de Spotify. Son los siguientes:

1.- yes, and?: 11,21 millones

2.- Die For You (Remix): 8,9 millones

3.- 7 rings: 8,5 millones

4.- positions: 7,6 millones

5.- break up with your girlfriend, i’m bored — 7,5 millones

- Publicidad -

En cuanto a mejores debuts de la historia en el global de Spotify, Adele mantiene el récord gracias a los casi 20 millones de reproducciones obtenidas por ‘Easy on Me‘ en su primer día de esteno; Taylor Swift coloca hasta cuatro canciones de ‘Midnights‘ (2022) dentro del top 10 y, también solo en los primeros diez puestos, la sesión de Bizarrap y Shakira es la única interpretada en español.

Cabe apuntar que muchas de las canciones que más escuchas han acumulado durante un solo día son navideñas. La canción más escuchada en un día en Spotify es ‘All I Want for Christmas is You‘ de Mariah Carey, en el día de Navidad.

- Publicidad -

Si recordabas que ‘Flowers‘ de Miley Cyrus se encontraba entre los mejores debuts de la historia, en realidad no: ‘Flowers’ marcó 7,7 millones de reproducciones en el primer día de lanzamiento. ‘Flowers’ logró 18 millones de streamings en un día, pero no en su día de estreno, el 13 de enero, sino una semana después, el 20 de enero. ‘Flowers’ es, por tanto, la segunda canción más escuchada en un solo día de la historia de Spotify que no es navideña, por detrás de ‘Easy on Me’, pero no se cuela entre los diez mejores debuts.

1.- Easy on Me: 19,749,704

2.- Anti-Hero: 17,390,253

3.- Lavender Haze: 16,419,161

4.- As it Was: 16,103,849

5.- Seven: 15,995,378

6.- Snow on the Beach: 15,030,183

7.- Maroon: 14,422,463

8.- Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53: 14,393,342

9.- Drivers License: 13,714,177

10.- You’re On Your Own, Kid: 12,842,734

- Publicidad -

‘yes, and?’ es el primer adelanto de su séptimo álbum de estudio. Se rumorea que el disco se titula ‘Eternal Sunshine’ a raíz de que las coordenadas que aparecen en los primeros segundos del videoclip de ‘yes, and?’ dirigen a Montauk, Nueva York, una de las localizaciones que aparecen en la película de 2004 ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’, en España conocida con el título de ‘Olvídate de mí’. Ariana es seguidora de Jim Carrey desde la infancia. Por su parte, el videoclip de ‘yes, and?’ homenajea el de ‘Cold Hearted’ de Paula Abdul. En las últimas horas, Grande y Abdul han intercambiado mensajes de admiración mutua en redes sociales a raíz del estreno del videoclip.

Por último, hablando del colega de Ariana The Weeknd, ‘Blinding Lights‘ acaba de convertirse en la primera canción de la historia de Spotify que supera los 4 mil millones de reproducciones. La próxima que lo logrará, dentro de poco, es ‘Shape of You’ de Ed Sheeran.