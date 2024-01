Adrianne Lenker regala tristeza en ‘Sadness as a Gift’

Muchas son las canciones de Big Thief que los fans sienten como un regalo, pero pocas gozarán de la magia que ha habido en torno a ‘Sadness as a Gift’ desde su primera interpretación en directo. Después de dos años en los que los oyentes del grupo llevan reclamando un lanzamiento oficial para la canción, hoy por fin ha sido publicada como parte del anuncio de ‘Bright Future’, el nuevo álbum en solitario de Adrianne Lenker.

Dispuesta a regalar la tristeza que tanto ha emocionado a sus fans en los conciertos en los que la ha cantado, Lenker presenta por todo lo alto su próximo trabajo discográfico con el lanzamiento de la versión de estudio de ‘Sadness as a Gift’. «Podríamos ver la tristeza como un regalo y aun así sentir que pesa demasiado», canta la artista en un tema que brilla por las armonías folk que lo envuelven y la bonita narración que le da vida.

Acompañada de versos absolutamente visuales que viajan en el tiempo, Adrianne Lenker canta a la naturaleza en tanto que la busca como consuelo tras una relación fallida. El cielo, las luciérnagas o la nieve son algunos de los elementos en los que la autora se refugia. «La nieve que cae evitando que llame / Observa la primavera convirtiéndose en invierno / Las luciérnagas congelándose / Las estaciones pasando rápido / Y yo pensando que esta iba a durar», lamenta Lenker arropada por la preciosidad de la melodía.

A diferencia de la balada ‘Ruined’, donde el piano es la pieza clave, la artista apuesta en esta ocasión por una ambientación también compuesta por guitarra y violines. El tema, no obstante, sigue siendo el mismo: el desasosiego que deja una caída romántica. Los dos singles dejan el listón alto de cara a ‘Bright Future’, que se publica el 22 de marzo. Parece bastante evidente que la tristeza gozará de gran protagonismo a lo largo del disco; sin embargo, a estas alturas, también resulta bastante evidente que será una de sus mayores fortalezas.

Tracklist de ‘Bright Future’:

1. Real House

2. Sadness as a Gift

3. Fool

4. No Machine

5. Free Treasure

6. Vampire Empire

7. Evol

8. Candleflame

9. Already Lost

10. Cell Phone Says

11. Donut Seam

12. Ruined