William Orbit comenta las filtraciones de ‘Music’ de Madonna

En 2020 una hora y media de música extraída de las sesiones de grabación de ‘Music‘, el álbum de Madonna publicado en 2000, reunida en una colección llamada ‘Almost Gone: The Unreleased Songs From ‘Music'», se filtró en Youtube. Entre los temas incluidos en el recopilatorio se encuentra el inédito ‘Airoso’, que no llegó a formar parte del tracklist oficial.

William Orbit, uno de los productores de ‘Music’ junto a Mirwais y Madonna, ha descubierto la filtración todos estos años después y con bastante deportividad ha comentado que «la está disfrutando mucho». Aunque Orbit no sabe quién ha filtrado toda esta música, reconoce que «sabe lo que hace». Orbit afirma que «había olvidado mucha de esta música» y parece contento de escucharla de nuevo.

A continuación, Orbit comparte una reflexión sobre Madonna. Dice que ella no es dada a mirar al pasado -como ha demostrado durante toda su carrera- pero que él a veces «cierra los ojos» y «sueña» con hacer otro ‘Ray of Light’ con ella. Citando el estribillo de ‘The Sound of Music’, Orbit imagina que ese nuevo ‘Ray of Light’ contaría con los hijos de Ciccone, ya crecidos. Sin embargo, afirma que con Madonna de gira es «improbable» que ambos se reúnan para crear otro disco para trabajar en él «cada noche, dándolo todo».

Orbit se reconoce hoy más fan de Madonna que nunca. «Ahora soy un fanático de verdad», asegura, a pesar de haber trabajado codo con codo con ella en dos de sus discos mejor valorados. «De alguna manera no era tan fan antes, pero ahora sí, sobre todo, desde el concierto que dio en París». ‘Celebration Tour‘ aterrizó en la capital francesa el pasado 11 de noviembre.

Orbit concluye su escrito proponiendo las dos «voces humanas» que más le «intrigan» en este momento. Una es precisamente la de Madonna. La otra, del cantante jamaicano -y asesino convicto- Vybz Cartel.