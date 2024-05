La eterna boda de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha pasado por el altar cuatro veces: con el actor cubano Ojani Noa, el bailarín Cris Judd, el cantante Marc Anthony y con Ben Affleck, su actual marido. En el videoclip ‘Can’t Get Enough’, la cantante del Bronx ironiza sobre su afición a dar el “sí, quiero” (¿y el anillo, pa’ cuando?), su búsqueda del amor ideal y el constante escrutinio público al que ha sido sometida en su vida sentimental desde que en 1997 se convirtió en una estrella: primero de Hollywood, con el triplete ‘Selena’, ‘Anaconda’, ‘Giro al infierno’, y, dos años después, de la música con su exitazo ‘If You Had My Love’.

El prolífico Dave Meyers echa mano de los códigos de la comedia romántica en su versión bodas (casi un guiño meta a la propia carrera cinematográfica de J.Lo ya que ha protagonizado unas cuantas: ‘Planes de boda’, ‘Cásate conmigo’, ‘Una boda explosiva’), para montar un bodorrio lleno de festivas coreografías, acrobáticos bailes nupciales y contrapuntos cómicos en forma de comentarios sarcásticos lanzados por los invitados.

Una fantasía en blanco y rosa, diseñada para que se luzca la novia y montada con mucha habilidad por el director para ir intercalando tres novios diferentes. El vídeo termina con un tartazo que funciona como tortazo de realidad: la señora Lopez sentada en la consulta del psicólogo en una sesión (se puede ver en el tráiler de ‘This is Me… Now: A Love Story’) de terapia de pareja.