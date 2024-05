Versiones y devoción con Yo La Tengo en Primavera a la Ciutat

Ah, los solapes. ¿Qué sería el Primavera Sound sin ellos? Ahora, con la extensión del Primavera a la Ciutat, los solapes llegan ya a las jornadas previas a la oficial. Ayer martes me vi renunciando a The Mountain Goats en la Nau porque acababan media hora antes de que empezaran Yo La Tengo en la otra punta, el Apolo, y temía no llegar a tiempo. Porque lo de Yo LaTengo tocando exclusivamente versiones pintaba a bolo si no histórico, muy especial. No en vano, son unas de esas bandas favoritas en el corazón de muchos de los asistentes al Primavera Sound. En la sala se olía la devoción y la ilusión. Y había porras hechas sobre lo que iba a sonar esa noche (spoiler: acertamos pocas).

Yo La Tengo no tiraron de lo obvio. Lo más, llegar a tocar dos de The Velvet Underground. Pero se dejaron varias versiones que son ya insignias suyas, como ‘You Can Have It All’ o ‘Friday, I’m in Love’. Empezaron con su habitual furia de distorsión con el ‘Halloween’ de The Dream Syndicate. Pero a lo largo de hora y media nos ofrecerían sus diferentes caras: James McNew entonando una canónica ‘With a Girl Like You’ de The Troggs, a la cual acompañamos con todos sus “parapapapá”. Ira Kaplan forzando un falsete divertidísimo con ‘Get Ready’ de The Temptations…

Pero donde brillaron especialmente fue en los momentos íntimos, en que Georgia Hubley abandonaba la batería para cantar. Una versión acústica y delicadísima de ‘I’m So Lonesome I Could Cry’ de Hank Williams. Y, sobre todo, ‘Sunday Morning’. Ovación cerrada cuando arrancan, y piel de gallina cuando el público entona quedamente con Georgia esos “sunday morning” finales. Ira había dedicado el tema a Ignacio Julià de Ruta 66, que los trajo a Barcelona por primera vez hace 35 años.

La vuelta a la electricidad se produce con ‘Don’t Cry No Tears’ de Neil Young. Ira dedica a Steve Albini la siguiente canción: ‘He’s a Whore’ de Cheap Trick, que Albini también solía tocar. Pero para electricidad, ruido y, sobre todo, distorsión, la versión de quince minutazos de ‘Heroin’ de la Velvet. Ira la grita más que la canta, la deconstruye melódicamente, se retuerce sobre la guitarra. Me encanta cómo toca la guitarra Ira… pero me gusta más aún ver cómo la toca.

Tras tanta intensidad, toca una pequeña pausa, aunque los aplausos en la sala no cesan. Hay un pequeño conato de calma con ‘Somebody’s Baby’ de Jackson Browne, pero dura poco, porque rompen con el ‘Nervous Breakdown’ de Black Flag, que Ira dedica a The Messthetics, que han tocado en la 2 del Apolo. O una muy reconocible ‘Til the End of the Day’ de los Kinks.

Para el cierre recuperan la delicadeza. Georgia toma la guitarra acústica y nos regalan ‘Speeding Motorcycle’ de Daniel Johnston, una favoritísima mía. La entonan de manera casi hawaiana, levísima, con Ira cantando con fervor, casi a punto de romperse. No se escucha al público ni respirar. Georgia coge el relevo para entonar, también de manera casi religiosa ‘By the Time It Gets Dark’ de Sandy Denny. Y ahí se acaba. Una hora y 25 minutos, aunque en principio estaban programados dos horas. Para los allí presentes, podrían haber estado más de tres, como Bruce o Taylor. Las caras de felicidad que tenemos lo dicen todo. Ira Kaplan se queda en el puesto de merch haciéndose fotos con los fans. Me quedo un buen rato decidiendo si me hago una foto con él o no. Demasiado rato, porque la seguridad del Apolo nos acaba echando. Ya en la calle, un amigo me dice que Irreversible Entaglements, que estaban tocando a la vez en la 2, ha sido el mejor concierto al que ha ido nunca. Pero Bueno. Al contrario de lo que dice la canción, no siempre se puede tener todo.