10 artistas que ver en el Santander Music más internacional

Santander Music celebrará su edición más internacional los próximos 2, 3 y 4 de agosto en la maravillosa Península de La Magdalena. Junto a los conciertos de Louis Tomlinson o Honey Dijon, tampoco faltarán los mejores nombres del panorama nacional, como pablopablo o Mikel Izal. Estos son los artistas imprescindibles que debes ver.

Todavía quedan abonos generales, a un precio de 69 euros, y entradas de día a 45 euros. Además, con precio reducido el domingo, en la jornada de Brunch Electronik. Disponibles en la web del evento.

Louis Tomlinson

El ex miembro de One Direction, una de las boy bands más exitosas de la historia, es el plato fuerte del festival cántabro. En 2022, el cantante británico lanzó su segundo disco, ‘Faith In The Future’, por lo que en Santander podremos disfrutar de temazos como ‘Out Of My System’ o ‘Bigger Than Me’, al igual que de los gritos de las directioners, seguramente.

Honey Dijon

La DJ y productora estadounidense es una de las apuestas de house más excitantes del momento. Ha actuado alrededor de todo el mundo y a finales de 2022 lanzó ‘Black Girl Magic’, uno de nuestros discos favoritos de ese año. Recientemente, colaboró con Jamie xx en la canción ‘Baddy On The Floor’. Todo esto lo presentará el domingo en Brunch Electronik.

Mikel Izal

El compositor y cantante pamplonés es uno de los nombres más sólidos del pop-rock nacional. Tras su paso por IZAL, emprendió una exitosa carrera en solitario que nos ha brindado ‘El miedo y el paraíso’, su primer LP. Tras ser operado de urgencia en el menisco recientemente, ha estado presentando sus últimos conciertos en muletas, como ya vimos en Low. Aun así, no faltará espectáculo ni himnos como ‘Copacabana’ o ‘El paraíso’.

pablopablo

Protegido de C. Tangana, a quien ha acompañado en el ‘Sin Cantar Ni Afinar Tour’, es una de las promesas más excitantes de nuestro país. Pablo Drexler ya nos conquistó con su último lanzamiento, la emocionante ‘Mi Culpa’, y seguirá haciéndolo con su directo. ‘Otra Vida’ y ‘Sidekick’, junto a Guitarricadelafuente, también son esenciales.

Ginebras

Magüi, Sandra, Raquel y Juls siempre regalan uno de los conciertos más divertido y eléctricos de cualquier festival gracias a himnos como ‘La Típica Canción’ o ‘Paco y Carmela’. Tampoco bajan el nivel en ‘¿Quién es Billie Max?», su segundo disco, que lo presentarán en La Magdalena este viernes.

Alba Morena

La compositora y productora salouense no es de los nombres más conocidos del cartel, pero eso no significa que su directo sea menor. De hecho, es uno de nuestros favoritos. Con un vozarrón y un humor enormes, Morena presentará las canciones de ‘Yo te quiero pero’, que cobran otra dimensión en vivo.

Sen Senra

El artista gallego trae algo interesante con cada lanzamiento. Recientemente, lanzó la mágica ‘Hermosa Casualidad’ junto a Aitana y ‘Ataúd’ como parte del macroproyecto de ‘PO2054AZ’, dividido en tres volúmenes de los cuales solo hemos recibido uno.

Dani Fernández

Al igual que Tomlinson, Dani Fernández también fue integrante de una boy band antes de tomar su propio camino. En este caso, de Auryn. Estará en Santander presentando los temas de ‘La Jauría’, disponible el próximo 25 de octubre.

La La Love You

Nadie alcanza el éxito de la noche a la mañana, pero lo de La La Love You estuvo de cerca. ‘El Fin del Mundo’, su colaboración con Axolotes Mexicanos, lleva en las listas españolas desde hace 104 semanas, y no parece que se vaya a ir dentro de poco. ‘No se te puede dejar nada’ es su último lanzamiento.

Aiko el grupo

Un grupo con raíces cántabras no podía faltar en nuestra lista, aunque solo sea por dos de sus integrantes. Teresa, Lara, Bárbara y Jaime se han hecho un hueco en la escena underground gracias a canciones tan divertidas, irreverentes y llenas de distorsión como ‘A mí ya me iba mal de antes’ o ‘Arroz con ketchup’.