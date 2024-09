‘Omega’ es el bonito gesto de Rosalía y Ralphie Choo

Rosalía ha estrenado ‘Omega’, su nuevo single, en el Piromusical, el evento de fuegos artificiales de la Mercè, la fiesta mayor de Barcelona. A continuación, ‘Omega’ se ha subido a las plataformas de streaming en el día de cumpleaños de Vila Tobella, hoy 25 de septiembre. ‘Omega’ es una colaboración de Rosalía con el ciudadrealeño Ralphie Choo, actual número 1 de álbumes en España, y su evocación -intencionada o no- de la obra maestra de Enrique Morente y Lagartija Nick se limita a su título.

En realidad las guitarras acústicas forman el acompañamiento principal de ‘Omega’, a las que Rosalía y Juan Casado agregan arreglos sutiles y decorativos de palmas y voces autotuneadas. En una especie de nuevo ‘Hentai’, Rosalía combina amor y sexo en una tonada acústica de bonito estribillo, en el que rima «me he puesto sentimental / antes de hacerte acabar». Más sentimental se pone Ralphie Choo, que se compara con Céline Dion, aunque dice también ser un «tígere». Quédate con quien sea ambas cosas.

‘Omega’ es una composición digna de la faceta más romántica de Rosalía, a la que se añade la capa de la referencia a ‘Omega’, el disco, que Rosalía usa para expresar que la persona amada es siempre el destino al que vuelve, su principio y fin. Pero ‘Omega’ tampoco pasa de ser una curiosa anécdota en su carrera. Ni siquiera sus autores parecen darle demasiada importancia, vista la portada. Como regalo de cumpleaños de Rosalía, eso sí, es un precioso gesto.

«Omega es el final, es la celebración de haber encontrado aquello que tanto deseabas y la seguridad con la que uno ama que hace que no quieras estar en ningún otro lugar que no sea ahí», explica Rosalía en nota de prensa. «Es un gusto compartir con Ralphie, él es un torbellino de energía en el estudio. Nos mandamos muchas canciones antes de realmente ponernos a hacer la nuestra porque los dos somos muy melómanos y rápido me di cuenta que nuestros gustos musicales son muy parecidos. Mi intuición me decía que nos entenderíamos seguro en el estudio y ¡así fue! Me acuerdo que nos reímos mucho mientras componíamos y mientras rodábamos el video, de hecho si mañana me llama Ralphie yo volvería a echar la tarde en un parque de atracciones con él sin pestañear. Personalmente me siento muy agradecida de haber podido colaborar con alguien como Ralphie y de ser testigo de su pasión y su gran talento en la música».

¿Qué te parece Omega? Bonita pero nada destacable

No me ha gustado nada

Preciosa y un temazo Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

Este sábado, Vila Tobella había usado su canal de WhatsApp oficial para avanzar una canción nueva. En su último mensaje, enviado el pasado domingo, compartía un audio de 21 segundos de ella cantando a capela una letra de amor: «Tú y yo perdidos entre amapolas / Tus ojos relucen, son dos pistolas / Las lenguas se abrazan, ya no están solas / En la memoria me has disparado». Este verso ha resultado ser el primero de la letra de ‘Omega’.

El título de ‘Omega’ y el avance de guitarra eléctrica apuntaba a una influencia muy clara de ‘Omega‘, la obra maestra de Enrique Morente y Lagartija Nick de 1995. Un trabajo fundamental en la evolución reciente del flamenco por su unión con el indie, que ha influido a grupos como Los Planetas. Rosalía y Ralphie son dos artistas que han actualizado el flamenco, a su manera. Finalmente, el concepto de ‘Omega’ se usa, en el dúo de Rosalía y Ralphie Choo, desde un punto de vista personal y romántico, sin aparente conexión con el citado disco. «Tú eres mi Omega», canta Rosalía.

En el audio de WhatsApp de Rosalía no se oían guitarras, pero la cantante había sugerido la influencia de ‘Omega’ en una de sus últimas publicaciones de Instagram, compartiendo una fotografía de una hoja de papel de cuaderno con el símbolo de «omega» dibujado. Por si fuera poco, en la misma imagen aparecía una guitarra eléctrica de color negro. En la leyenda de la publicación, Rosalía añadía cinco emojis que deletrean la palabra «Omega».

Imagínense esto con una melodía de guitarra electrica 🫢 pic.twitter.com/2q4m64cJmF — motomochi (@motomochi_rdddd) September 23, 2024

Sobre ‘Omega’, sobre Rosalía y sobre flamenco, JENESAISPOP ha hablado recientemente con Soleá Morente, hija de Enrique Morente y autora de discazos como ‘Ole Lorelei‘ (2018), en la última entrega del podcast Algo cambió.

Rosalía tiene un hit actualmente en las listas globales, ‘New Woman‘, una colaboración con la cantante tailandesa LISA, integrante de BLACKPINK. Por su parte, Ralphie Choo se acaba de anotar su primer número 1 de álbumes en España gracias a la edición en vinilo de ‘Supernova‘.

