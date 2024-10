Sintes, krautrock, punk y letras ácidas: la receta perfecta para Chaqueta de Chándal. El trío catalán presentará su nuevo disco, ‘Flema Eterna’, en el ciclo Be My Guest de la sala Apolo el próximo 9 de noviembre, en Barcelona. ‘Flema Eterna’ estará disponible a partir de este mismo 25 de octubre.

El tercer disco de Chaqueta de Chándal llega después del sólido ‘Futuro, tú antes molabas’ y de su debut, ‘Gimnasia Menor’. Una vez más, entregan un trabajo lleno de carisma e ironía adelantado por tres cortes: la lisérgica ‘Declaración Universal de Desechos Humanos’, la experimental y punky ‘Objetivo Indiscreto’ y la reivindicativa ‘Estoy al horno’, sobre los trámites burocráticos en España.

Así, el trío formado por Natalia Brovedanni, Alfonso Méndez y Guille Caballero llevará sus letras tan únicas a la sala Apolo gracias a Be My Guest. «Mejor lechuzas, caribús o ciempiés que NASA, fentanilo o Antena 3» o «No soy de aquí, me falta el DNI», son algunas de las frases que nos han dejado sus últimos sencillos y que seguro se repetirán durante la fiesta del 9 de noviembre.

Chaqueta de Chándal estarán acompañados de los austríacos Blasser Kyren, que también presentarán su disco, ‘August Room’. Las entradas para el evento ya están disponibles en la página web de Apolo.