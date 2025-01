5 sorpresas y 5 ausencias raras en la lista del siglo XXI de Rolling Stone

Terminados los primeros 25 años del siglo (las décadas en lo musical suelen empezar en año 0, no en el año 1), Rolling Stone también se anima con lista recopilatoria. Su especial de 250 mejores álbumes de 2000 a 2024 es, en líneas generales, una buena lista en la que perderse. Beyoncé corona la tabla con ‘Lemonade‘ para indignación de algunos, cuando todos sabemos que nadie como ella ha trabajado el formato álbum, especialmente desde su disco homónimo de 2013.

En cualquier caso, el gusto en casi toda la tabla es exquisito y solo caben buenas palabras para casi todo lo que encontramos en los primeros puestos: ‘Kid A’ de Radiohead, ‘Blonde’ de Frank Ocean’, ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy’ de Kanye West, ‘Is This It?’ de los Strokes…

A partir de ahí hay un debate infinito sobre lo bajo que encontramos ‘Illinois’ de Sufjan Stevens, que aparece en un humillante número 133, o lo alto que aparece ‘Fever to Tell’ de Yeah Yeah Yeahs (puesto 27), cuando muchos coetáneos, por ejemplo Franz Ferdinand, ni aparecen en el top 250. Cada uno añadirá sus matices. En este artículo analizamos algunas cosas que no habíamos visto venir, casi siempre siguiendo el criterio de Rolling Stone, más que el propio.

Sorpresa: Bad Bunny, top 10

Rolling Stone se sube al carro de la música latina a lo grande, situando ‘Un verano sin ti’ de Bad Bunny en el puesto 9, y ‘YHLQMDLG’ en el puesto 34. En cuanto a J Balvin, se han decantado por ‘Energía’ (número 96) y no por ‘Vibras’, y además aparecen otros artistas latinos en el top 250, como el pionero Daddy Yankee, Karol G, Julieta Venegas o Jenni Rivera.



Sorpresa:Rosalía, dos veces y muy arriba

Este interés por lo latino salpica a artistas españoles. Habríamos esperado a Rosalía en alguna posición simbólica, pero aparece muy arriba y por dos veces: ‘El mal querer‘ está en el puesto 22, dentro de un sándwich formado por Drake y Rihanna; y ‘Motomami’ lo hace en el puesto 78. La revista elogia el trabajo de fin de carrera que representó el segundo disco de Rosalía, destacando la consecución de un «sonido único» a partir de «bulerías, palmas y beats hip hop».



Sorpresa: C. Tangana

En ese puesto simbólico en que esperábamos encontrar a Rosalía está C. Tangana, el número 234. Recordemos que ‘El Madrileño‘ es un álbum que no tuvo un recorrido comercial por Estados Unidos al margen de los Grammys latinos, que muchos medios no lo reseñaron y que no se presentó en festivales de este país, ni grandes ni pequeños. Aun así, Rolling Stone sitúa a Pucho como «visionario» y «maximalista», considera ‘Demasiadas mujeres’ «erótica» y ‘Hong-Kong’, un «post-rock» integrado en un álbum eminentemente latino.



Sorpresa: Chappell Roan, top 50

Una de las cosas más divertidas de una lista de este tipo es comprobar en qué lugar queda la música más nueva. Rolling Stone ha apuntado alto con ‘BRAT’ (puesto 35) y también de manera más sorprendente con el debut de Chappell Roan. ‘The Rise and Fall of a Midwestern Princess‘ aparece en el puesto 41, esto es, muy por encima de Harry Styles (67), Ariana Grande (61), Katy Perry (134) o Madonna, de la que se ha escogido ‘Music’ (88) y no ‘Confessions on a Dance Floor’. Un poco más, y Chappell supera a quien parece su principal referente: Lady Gaga, que aparece en el puesto 20 con ‘The Fame: Monster’ y en el 82 con ‘Born this Way’.



Sorpresa: SOPHIE

La lista de Rolling Stone no es muy rica en electrónica. Sí está Burial exactamente en el número 100 con ‘Untrue’, pero no Jon Hopkins, ni Caribou, ni James Blake, por mencionar algunos. Por eso no estábamos seguros de si encontraríamos a SOPHIE. No está Arca, no están The Knife, pero sí SOPHIE con ‘Oil of Every Pearl’s Un-Insides’ en el puesto 185, 12 por debajo de ‘Rounds’ de Four Tet.



Ausencia rara: Coldplay

De todas las personas a las que pueda afectar una lista de Rolling Stone, creo que quien peor lo puede estar pasando en estos momentos es Chris Martin. Coldplay han desarrollado toda su carrera desde el año 2000, y ninguno de sus discos, ni superventas como ‘Parachutes’ o ‘Viva la Vida’, ni joyas perdidas como ‘Ghost Stories‘, han merecido la atención de la revista. Un dato curioso: sus paisanos de Arctic Monkeys aparecen en el puesto 57 tras haber logrado convertir en un clásico absoluto ‘AM’, y hasta U2 llegan al puesto 160 con ‘All That You Can’t Leave Behind’. U2 han pintado más que Coldplay, en el siglo XXI, para Rolling Stone.



Ausencia rara: The xx

No me voy a centrar demasiado en hablar de grandes ausencias británicas, porque la revista Rolling Stone es, insisto, estadounidense, y en Estados Unidos está su público objetivo. No voy a hablar de la ausencia de ‘Third’ de Portishead, que es una banda que además se fundó en los 90; no voy a pedir por tanto tampoco por Slowdive, ni por My Bloody Valentine, ni por Morrissey. Ciñéndonos a bandas del siglo XX, la ausencia más lamentable parece la de The xx. Su debut fue número 9 del año para la misma Rolling Stone, pero parece que se arrepienten, y no precisamente de verlo tan abajo. De manera extraña, ‘In Colour’ de Jamie xx es puesto 187. En el texto, se elogia por dos veces la voz de Romy Madley Croft, no el pseudo-instrumental ‘Gosh’ (?).



Ausencia rara: Beach House

Pasando a Estados Unidos, se pueden apuntar muchos nombres ausentes. Rolling Stone puede ser muy indie para reinvidicar a Fiona Apple (puesto 13), pero luego no saber quién es Julia Holter, ni Angel Olsen, ni ANOHNI and the Johnsons, ni Deerhunter, ni Fleet Foxes, ni Destroyer, ni MGMT. Por la inmensidad de su trayectoria, con innumerables discazos como ‘Teen Dream’, ‘Bloom’, el exitoso ‘Depression Cherry‘ o ‘Once Twice Melody’, hay que destacar la ausencia de Beach House. No me creo que Victoria y Alex estén mejor considerados en TikTok que en Rolling Stone. ¿Qué habrán logrado Alvvays (puesto 190) que no hayan logrado Beach House?



Ausencia rara: Grimes

No sé si esperaba ver en esta lista al francés Christine and the Queens, tampoco a la irlandesa Róisín Murphy, no sabía que esperar de FKA twigs, y como esta, al fin y al cabo Florence + the Machine es británica. Cancelada -supongo- Azealia Banks, la ausencia más destacada en cuanto a solistas femeninas o LGTBITQ+ es Grimes. ‘Art Angels‘ pareció definir el mismísimo siglo XXI, y aunque ni su vinculación con Elon Musk ni su música posterior ni sus posts en redes sociales le han hecho ningún bien, tampoco es que hayamos asistido a tantísimas propuestas artísticas interesantes como la suya de 2015.



Ausencia rara: Bruno Mars

No puedo evitar volver a hablar de mainstream para cerrar, porque el mainstream bien hecho es el fuerte de Rolling Stone. En ese sentido hay tres grandes ausencias en esta lista de 250 discos. Uno es Ed Sheeran (su amiga Taylor Swift ha metido 4 discos en la lista, él ninguno); otro es Justin Bieber, cuya deriva tras ‘Purpose’ sí que ha sido un tanto errática; y el más llamativo es el caso de Bruno Mars. Tanto ‘Unorthodox Jukebox’ como ’24K Magic’ han terminado siendo discos multiplatino muy celebrados por el público de Rolling Stone, y el cantante ha sabido mantenerse colaborando con gente tan dispar como Anderson .Paak y Lady Gaga. Yo no sé, si esto no es la línea editorial de Rolling Stone, cuál es la línea editorial de Rolling Stone…