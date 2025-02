Rauw Alejandro cerrará en España el Cosa Nuestra World Tour

Rauw Alejandro ha anunciado las fechas europeas de la gira de su último disco, ‘Cosa Nuestra’, publicado el pasado mes de noviembre. El Cosa Nuestra World Tour, de hecho, concluirá en España, los días 5 de julio en el Movistar Arena de Madrid, y 11 de julio en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Las entradas se ponen a la venta el viernes 7 de febrero a partir de las 9 horas en los punto de venta habituales. Se abrirán dos procesos de preventa, la primera el miércoles 5 de febrero a las 9 horas, y la segunda el jueves 6 de febrero también a las 9 horas.

El Cosa Nuestra World Tour arranca en Seattle en abril, y a partir del 17 de junio desembarca en Europa con una primera fecha en Londres. A continuación, Alejandro visitará 11 ciudades europeas, incluyendo paradas en Berlín, París, Ámsterdam y Milán, antes de cerrar en Barcelona.

‘Cosa Nuestra’ ha dado a Rauw Alejandro en especial dos macrohits en esta etapa actual de su carrera, ‘Qué pasaría…’ con Bad Bunny y ‘Khé’ con Romeo Santos; ambos se mantienen entre los temas más escuchados en el globo.

GIRA EUROPEA

Mar 17 Junio | Londres, UK | The O2

Jue 19 Junio | Dusseldorf, DE | PSD Bank Dome

Vie 20 Junio | Amsterdam, NL | Ziggo Dome

Dom 22 Junio | Berlín, DE | Max Schmeling Halle

Mie 25 Junio | Vienna, AT | Wiener Stadthalle

Vie 27 Junio |Bruselas, BE | Forest National

Dom 29 Junio | Milán, IT | Unipol Forum

Lun 30 Junio | Zurich, CH | AG Hallenstadion

Mie 2 Julio | Paris, FR | Accor Arena

Sab 5 Julio | Madrid, ES |Movistar Arena

Vie 11 Julio | Barcelona, ES | Palau Sant Jordi