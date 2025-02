Elton John y Brandi Carlile, juntos en un nuevo disco colaborativo

Elton John y Brandi Carlile han anunciado los detalles de su nuevo álbum colaborativo, ‘Who Believes In Angels?’, que saldrá a la venta el 4 de abril. También han desvelado el nuevo sencillo del disco, de título homónimo.

El álbum mezclará canciones lideradas por Elton y canciones lideradas por Brandi, con el colaborador a largo plazo Bernie Taupin y Brandi contribuyendo con las letras, y el productor y co-escritor Andrew Watt actuando como productor, mediador y conducto creativo.

Según reza la nota de prensa, John y Carlile se «empujaron mutuamente fuera de sus zonas de confort» para escribir y grabar un álbum desde cero en solo 20 días. Ambas estrellas fueron respaldadas por una banda de músicos de clase mundial compuesta por Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Pino Palladino (Nine Inch Nails, Gary Numan y David Gilmour) y Josh Klinghoffer (Pearl Jam, Beck).

Es la primera vez que el artista británico permite que las cámaras graben sus sesiones de escritura y grabación. Las cámaras estáticas colocadas alrededor del estudio capturaron miles de horas de material en bruto, documentando todo el proceso creativo: «Este disco ha sido uno de los más duros que he hecho, pero también una de las mejores experiencias musicales de mi vida», ha declarado Elton John.

Tracklist:

«The Rose Of Laura Nyro»

«Little Richard’s Bible»

«Swing For The Fences»

«Never Too Late»

«You Without Me»

«Who Believes In Angels?»

«The River Man»

«A Little Light»

«Someone To Belong To»

«When This Old World Is Done With Me»