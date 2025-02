Juanjo Bona deja a FKA twigs sin top 1 en JNSP

FKA twigs protagoniza la subida más fuerte de la semana en el top 40 de JNSP. La autora de ‘Eusexua‘ lideraba ampliamente en la votación final de las Stories de Instagram hasta que en los últimos minutos los seguidores de Juanjo acudieron al rescate. En esa final, ‘Moncayo’ terminaba obteniendo 252 votos (46%), por 161 de ‘Childlike Things’ (30%). Lleva 7 semanas no consecutivas en la 1ª plaza. Esta semana entran en lista Ghouljaboy, The Weeknd -no tan arriba como habría cabido esperar-, Tate McRae, Oklou, Mø y finalmente Sparks.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Vota por todas las canciones que te gusten Addison Rae / Aquamarine

Aitana / Segundo intento

Alpaca Sports / Always On My Mind

Amaia / M.A.P.S.

Amaia / Tengo un pensamiento

Anyma, Ellie Goulding / Hypnotized

Bad Bunny / DtMF

Bad Bunny / EL CLÚB

Bad Bunny / NUEVAYoL

Bad Gyal, Trueno / Angelito

C Duncan / Think About It

Carolina Durante / Hamburguesas

Cat Burns / GIRLS!

Celeste / Everyday

Charli XCX / 360

Charli xcx, Billie Eilish / Guess

Delaporte, bruno / Rendición

Doechii / DENIAL IS A RIVER

Dua Lipa / Houdini

Ethel Cain / Punish

FKA twigs, North West / Childlike Things

Ghouljaboy / Dante

JADE / Fantasy

JADE / IT girl

Jennie, Dominic Fike / Love Hangover

Joe Crepúsculo / Hey

Juanjo Bona / Moncayo

Juanjo Bona, Martin Urrutia / El destello

Judeline / zarcillos de plata

l0rna, Kabasaki / MR SEXO BEAT

Lady Gaga / Abracadabra

Lady Gaga / Disease

Lady Gaga, Bruno Mars / Die with a Smile

LISA, Doja Cat, RAYE / Born Again

Lola Young / Messy

Oklou, Bladee / take me by the hand

Perfume Genius / It's a Mirror

Pet Shop Boys / Loneliness

Rigoberta Bandini / KAIMAN

Rigoberta Bandini / Pamela Anderson

Rose Gray / Party People

Selena Gomez / Mi camino

Silitia / Lorearena

Sparks / Do Things My Own Way

SZA / Kitchen

Tate McRae / Sports car

The Weeknd / Open Hearts

Tokischa, NATHY PELUSO / DE MARAVISHA

Vicente Calderón, Niña Polaca / Himno de las flores

Zahara / Tus michis Ver resultados