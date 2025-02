The Weeknd arrasa con ‘Hurry Up, Tomorrow’ y sin hit

Ninguno de los singles recientes de The Weeknd ha conseguido ser número 1 en las listas. El que mejor le ha ido ha sido ‘Timeless’ con Playboi Carti, que ha sido top 4 en UK y top 3 en Estados Unidos, pero hay que recordar que ‘Sao Paulo’ con Anitta quedaba en el puesto 21 en UK y en el puesto 77 en Estados Unidos; por no hablar de que ‘Dancing in the Flames’ incluso se ha quedado fuera del álbum tras sus tibios resultados, cuando encajar por estilo, encajaba perfectamente.

Pues bien, esto no ha sido impedimento para que el álbum ‘Hurry Up, Tomorrow’ funcione como un tiro. Es el nuevo número 1 en el Billboard 200 de Estados Unidos con cifras espectaculares, las mejores desde el último de Taylor Swift. Ha vendido 490.500 copias en su primera semana, por lo que es ni más ni menos que el mejor debut histórico de The Weeknd. Supera las 444.000 copias que lograba ‘After Hours’ y triplica lo que movió ‘Dawn FM’ en su primera semana.

- Publicidad -

Este es el histórico de The Weeknd en Estados Unidos:

Trilogy — 86K (#4)

Kiss Land — 95K (#2)

Beauty Behind The Madness — 412K (#1)

Starboy — 348K (#1)

My Dear Melancholy, — 169K (#1)

After Hours — 444K (#1)

Dawn FM — 148K (#2)

Hurry Up Tomorrow — 490.5K (#1)

Como informa Billboard, es el 5º número 1 en la lista para The Weeknd. En este caso, ha sido importante la edición física de 11 canciones que se ha sacado en CD, vinilo y cinta, cuando la edición digital tiene el doble de temas. 183.000 unidades han sido descargas digitales pero se han vendido 99.000 cd’s, 77.000 vinilos y 1.000 cintas en Estados Unidos.

- Publicidad -

Además, ‘Hurry Up Tomorrow’ también es número 1 en Reino Unido, Australia, Noruega, Alemania, Nueva Zelanda, Irlanda, Holanda y Bélgica. En Italia ha quedado en el puesto 2. En Reino Unido sabemos que ‘Hurry Up, Tomorrow’ ha vendido 33,694 unidades: 7.400 cd’s, 6.600 vinilos, 2.500 descargas, 150 cintas y 17.000 puntos de streaming. La posición española se conocerá esta tarde: ¿habrá podido The Weeknd con Amaia y Bad Bunny en nuestro país?

En cuanto a nuevos singles, ‘Cry for Me’ ha logrado colarse en el top 8 en Reino Unido. En el Global de Spotify llegó a ser número 5 pero ya está a la baja en el puesto 24. Nuestra favorita ‘Open Hearts’ llegó al número 22 en el Global de Spotify y ahora aparece en el puesto 111, tras 9 días de vida.