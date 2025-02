Selena Gomez presenta su disco colaborativo con benny blanco

Selena Gomez ha lanzado una de las canciones más bonitas de su carrera, y una de las más breves. ‘Scared of Loving You’ se trata del primer single de ‘I Said I Love You First’, un disco colaborativo con benny blanco, su prometido y «mejor amigo». Este estará disponible a partir del próximo 21 de marzo y será el primero de la cantante desde ‘Rare’, en 2020.

La canción, de menos de dos minutos de duración, se trata de una balada acústica capaz de ablandar a cualquiera. Acompañada de una simple, pero efectiva, melodía, la letra aborda parcialmente las relaciones pasadas de la cantante, muchas de las cuales han tenido lugar en el ojo público: «Cuando era joven, amaba demasiado rápido / Espero no repetir mi pasado».

Una de las sorpresas de la canción es que FINNEAS interviene tanto en la composición como en la producción del tema, de la que también se encarga benny blanco. También se sabe que el compositor Justin Tranter, que ya trabajó con Selena en canciones como ‘Good For You’ y ‘Hands To Myself’, ha trabajado en el disco. Este, por lo menos, contará con 14 canciones, según lo visto en la publicación de Instagram de Gomez.