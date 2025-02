‘High Fashion’ de Addison Rae: ¿3 de 3 o necesita mejorar?

Parte de la redacción evalúa ‘High Fashion’, el tercer single del álbum debut de Addison Rae, que se publica en 2025:

«Addison Rae está basando sus primeros singles en el homenaje, y ‘High Fashion’ suena a la típica producción de pop ultrasintética y «moody» que habría aparecido en un disco de Britney Spears. Recuerda, en concreto, a ‘Mood Ring‘ (2016). Sin embargo, Rae tiene buen gusto homenajeando, y vuelve a ser el caso de este sensual medio tiempo que cambia las «drogas» por la «moda», y que se ampara en una línea de sintetizador arrastrada y robusta que va creciendo en intensidad hasta engullir a la artista. El contraste con la dulce voz de Rae produce una unión sublime. ‘High Fashion’ es alta costura musical». Jordi Bardají

«El año pasado, Addison Rae hizo su entrada triunfal con dos lustrosos singles que irrumpían en el mundo del pop como un huracán. Esa fuerza arrolladora no se encuentra en ‘High Fashion’, una canción demasiado acomodada en una atmósfera melódica no demasiado novedosa y a la que le falta un punto o dos de atrevimiento. Con una letra excesivamente repetitiva y que roza momentos un tanto embarazosos (“You know I’m not an easy fuck/ But whеn it comes to shoes, I’ll be a slut”), este ‘High Fashion’ evidencia que, si bien Rae tiene talento, aún ha de perfeccionar su propuesta». Fernando García

