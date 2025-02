Rick Buckler de The Jam muere a los 69 años

Rick Buckler, batería de la banda de new wave británica The Jam, principales responsables del mod revival durante los 70 en Reino Unido, ha muerto este martes 18 de febrero a los 69 años, han confirmado en un comunicado sus compañeros de banda, Paul Weller y Bruce Foxton.

Buckler, en el centro de la foto, ha fallecido en Woking, Inglaterra, su lugar de nacimiento, «después de una breve enfermedad, con su familia a su lado».

Buckler formó The Jam junto a Weller y Foxton, sus compañeros de instituto, a principios de los 70. Con su álbum debut, ‘In the City’, publicado en 1977, The Jam dieron una patada a la moda punk recuperando de manera revolucionaria los códigos musicales y estéticos de los 50 y 60. The Jam publicaron, en total, cinco discos, entre 1977 y 1982.

The Jam llevaron hasta cuatro singles al número 1 de singles de Reino Unido, estos son, ‘Going Underground’, ‘Start!’, ‘Town Called Malice’ y ‘Beat Surrender’. También se marcaron un número 1 de álbumes con ‘The Gift’, su disco final.