Kendrick, SZA y Drake suman números 1 en el Billboard

Las listas de Billboard de la semana han traído novedades relevantes tanto en Singles como en Discos. Por un lado, y tras su presentación en la Super Bowl, que sigue dando alegrías casi un mes después como pocas Super Bowls han dado, ‘luther’ asciende al número 1 del Billboard Hot 100.

El dúo entre Kendrick Lamar y SZA contenido en el último álbum de él, ‘GNX‘, sustituye en el número 1 a ‘Not Like Us’ del propio Kendrick. Este es el 6º número 1 de Lamar en el codiciado Billboard Hot 100, y el 3º para SZA.

Pero es que en la misma semana ha salido la mixtape de Drake y Party Next Door. Han logrado llevar ‘Gimme a Hug’ al puesto 6 y ‘Nokia’ al puesto 10 de la lista de singles, pero la noticia es que el álbum en sí mismo, ‘$ome $exy $ongs 4 U‘, alcanza la cima del Billboard 200.

Y esto supone un récord para Drake, que llega así a 14 discos número 1 en el Billboard 200, empatando a Taylor Swift y también a Jay-Z, como solistas más exitosos de la historia. Ya solo tienen por encima a The Beatles con 19, como puedes comprobar en Wikipedia.

Si te estás preguntando cuántas canciones de Drake han conseguido llegar al número 1 en singles, la respuesta es 13. Aún a Kendrick le costará mucho llegar hasta ahí, pero viendo la tendencia, no es imposible. Como culmen del crossover, 1 de los 3 números 1 de SZA en el Billboard Hot 100 ha sido con Drake: ‘Slime You Out‘ en 2023.

Os recordamos que Kendrick Lamar y SZA actúan el próximo 30 de julio en el Estadi Olímpic de Barcelona. Las entradas están a la venta.