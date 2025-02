Garbage anuncian un «esperanzador» e «inspirador» octavo disco

Garbage han hecho el anuncio oficial de su octavo álbum, titulado ‘Let All That We Imagine Be The Light’. El nuevo disco de la banda estadounidense estará disponible el próximo 30 de mayo. Según un comunicado de prensa, el primer single llegará «en las próximas semanas».

Shirley Manson describe ‘No Gods No Masters’, lanzado en 2021, como lo contrario de este próximo lanzamiento: «Nuestro último disco era extremadamente directo, nacido de la frustración y la ira». Sin embargo, ‘Let All That We Imagine Be The Light’ tiene una «energía diferente»: «Estaba decidida a encontrar un mundo más esperanzador e inspirador para sumergirme en él», revela la cantante.

- Publicidad -

En cuanto a la música, Manson también describe el disco como «indudablemente Garbage» y detalla algunos de los elementos que siempre han caracterizado al grupo y que estarán incluidos en el nuevo disco: «Grandes guitarras angulares, beats precisos y paisajes sonoros cinematográficos», concluye.

Tracklist:

1. ‘There’s No Future In Optimism’

2. ‘Chinese Fire Horse’

3. ‘Hold’

4. ‘Have We Met (The Void)’

5. ‘Sisyphus’

6. ‘Radical’

7. ‘Love To Give’

8. ‘Get Out My Face AKA Bad Kitty’

9. ‘R U Happy Now’

10. ‘The Day That I Met God’