Cynthia Erivo se siente un «proyecto a medias» en ‘Replay’

Cynthia Erivo es noticia lógicamente por su aparición estelar en la ceremonia de los Oscar. La artista, nominada a Mejor Actriz por ‘Wicked’ (ha perdido contra Mikey Madison por ‘Anora‘), abría la ceremonia interpretando un popurrí con Ariana Grande. Si esta se encargaba de ‘Over the Rainbow’, Cynthia entonaba ‘Home’ y finalmente ambas encaraban el hit ‘Defying Gravity’.

Pero además, Erivo ha aprovechado estos días para lanzar, de manera muy hábil, un single en solitario. La artista había publicado en 2021 un disco llamado ‘Ch. 1 Vs. 1’. En él había piezas de soul pop como ‘The Good’ y baladones como ‘I Might Be In Love With You’. Ahora, tras el éxito de ‘Wicked’ y en especial del tema ‘Defying Gravity’ con Ariana Grande, publica un avance del que será su segundo disco en solitario.

‘Replay’ pretende ser «otro viaje en su vida». Ella misma advierte: «Durante los próximos meses vais a ir viendo pedazos de mi corazón, que va a ser un honor compartir».

Con una melodía propia del Morrissey más trágico o incluso próxima al gran hit de The La’s, ‘There She Goes’, ‘Replay’ opta más bien por una producción juguetona con las voces al modo de Ibeyi o de Laura Mvula.

Con un silbido propio de Western y un constante «Pa-doo-boop-pa-pa» de fondo que ni ‘Tom’s Dinner’ de Suzanne Vega, la letra habla de cómo nuestra mente puede ser nuestra peor enemiga: «soy un proyecto a medias, no puedo mantener mis miedos a raya / Mi mente es como un disco en «auto-replay»».

El tema, que tiene un crédito del hacedor de hits Justin Tranter, quien ha trabajado con Britney, Dua Lipa o Lady Gaga, devanea entre ser precisamente un «proyecto a medias» o algo que escuchar «en auto-replay». Un «lo amas o lo odias» que terminará de definirse dentro del contexto que será el segundo disco de Cynthia Erivo.