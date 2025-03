«Generación Lagartija» es el merecido homenaje que Lagartija Nick recibirán en Madrid este mes. La nueva edición de Nuevos Territorios, el proyecto de Fundación SGAE que une a artistas influyentes con artistas emergentes, se celebra en la Sala Berlanga entre los días 25 y 29 de marzo. Los primeros días se proyectarán películas. El jueves 28 Ángel Carmona entrevistará con público a Antonio Arias a partir de las 19.30, y actuarán tanto Lima Negra como la dupla formada por Antonio Fernández y Pedro De Dios. El viernes 29 de marzo será el turno de José Puebla y Mawlid, un proyecto paralelo del propio Antonio Arias. Las entradas cuestan 6,50 euros y están disponibles aquí.

Arias visita el podcast ALGO CAMBIÓ… para hablar de este ciclo y repasar varios puntos de toda su carrera, dentro y fuera de Lagartija Nick. Son 26 álbumes -sumando trabajos en solitario y 091- en los que no solo ha explorado el punk y la música alternativa americana. También le ha pegado al cine, a la astronomía o al periodismo, con álbumes inspirados en Val del Omar, Luis Buñuel (el último) o los «Multiversos».

Él mismo no tarda en sacar a colación ‘Omega’, el disco que Lagartija Nick hicieron con Enrique Morente y que no ha dejado de aparecer en las listas de los mejores discos de la historia, la última este fin de semana en El País. Antonio Arias, que nos visita después de una noche de fiesta «muy flamenca» en Lavapiés, en la que celebró el cumpleaños de su mujer, recuerda cómo Enrique se presentó con su familia, su hija Estrella y su esposa Aurora, en la grabación de ‘Omega’, en lugar de con los músicos. «Si le gusta a estas, podemos seguir pa’lante», dijo Enrique. Para él, además, cada disco era único. «Él no repetía ni éxitos ni fracasos».

Y eso que fracasos tuvo algunos. ‘Omega’ fue un disco que tardó 2 años en comprenderse, recuerda Antonio Arias: «A su alrededor había mucha crítica: ¿qué haces con estos? Si nos echaron del escenario en el Teatro Albéniz. Enrique nos decía: «es culpa tuya» (risas) Digo: «¡Pero si tú eres el enfant terrible del flamenco. Tú eres el que causa todos los problemas!».

Antonio detalla cómo es que les terminaron echando del Albéniz: «Él estaba de gira con El Tomate en el 96. Nos dice Enrique «voy a tocar con El Tomate en el Teatro Albéniz el día 26 de febrero. Vamos a juntarnos y a hacer lo que hacemos nosotros». Pues muy bien. Hace su bolo con El Tomate. Se abre la cortina, salimos nosotros: «¡¡asesinos, no están tocando!!». Como empezábamos con el acople de ‘Omega’, nos dijeron: «No están tocando». Un follón y tuvimos que dejar de tocar. «Fuera, fuera», unos «bravo», otros «fuera». Y claro… vete a los camerinos con Enrique a ver qué ha pasado. Pero yo le vi la sonrisa de «hemos dado en hueso». Esto no nos ha pasado a nosotros tampoco. Aquello creaba una sonrisa extraña: «Hemos dado en hueso. ¿A estos qué les pasa?».

La grabación de ‘Omega’ es de las que no se olvidan, pues está influida por la muerte de la madre de Morente: «Grabando el tema ‘Omega’ se murió la madre de Enrique. Estamos en el entierro y al día siguiente, digo: «Enrique, en estos meses, estas semanas, retomamos la grabación». Y dice: «no, hoy a las cuatro de la tarde». A las cuatro se mete en el estudio y graba esa voz que está en el disco. Revisó una de las voces: cuando mete la seguiriya «aqueos los golpes, se la arrancan». Esa se la está cantando a su madre, que había enterrado el día anterior por la mañana. Ahí noté yo un momento de «estamos con esto para toda la vida. Porque como está cantando hoy, no va a cantar nunca». Yo creo que la gente no lo sabe, pero lo siente. «Aquí va a pasar algo. Va a pasar y ha pasado. Nos estamos uniendo a su figura y a su vida por siempre. Ese cante nos une para toda la vida». Ese estremecimiento lo sigo sintiendo».

En una carrera tan larga, preguntamos a Antonio Arias qué disco de Laggartija Nick ha de escucharse primero. ¿Acaso aún el noventero ‘Inercia’? Le parece bien: «La juventud está en esas canciones, son todo tonos mayores, no necesitas ni un cambio a Si menor. Repites la fórmula con la siguiente canción y te vale, repites y repites. En este caso era componer y que una canción te llevara a la otra, y por eso es todo tan parecido». El artista recuerda cómo quiso trabajar en él con Steve Brown, pero estaba ocupado, así que solo pudo mezclar un tema, delegando en Owen Davies. «El disco sonaba muy completo. Siempre miro ese disco con envidia».

También hay tiempo de hablar de bandas amigas como Los Planetas: «Los conocía del instituto, a Paco [Rodríguez, primer batería]. Ensayaban en un bajo, era un bajo de la abuela de Mai, la bajista, y hacían muchísimo ruido. Le dije a J: «hacéis mucho follón, y pasan mis padres… Pero yo tengo un 4 pistas, grabamos y lo oís todas las veces que haga falta». Fui muy criticado por apoyar a grupos como Los Planetas, que me recordaban a lo que programaba John Peel: los primeros Pop Will Eat Itself, los Bodines… pero aportaban una especie de descaro. A la hora de expresarlo en directo tenían eso. Aportaban ese nuevo malestar… Les produje el primer EP (…) Fue una sorpresa que fuera tan masivamente bien recibido. Y cuando me dijeron que produjera el primer disco, les dije: «ya voláis solos»»…

Hablando de proyectos intergeneracionales, en la última parte del podcast, intercambiamos impresiones con Marc Gili de Dorian y Dani DiCostas, que compartieron escenario en el WiZink Center en cierta ocasión; y también con Rubén Gutiérrez, director de Fundación SGAE.