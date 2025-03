Este año se celebra el 50 aniversario de la muerte de Franco. El País ha elaborado una lista con los 50 mejores discos que nos han dejado estos 50 años, votados por 41 especialistas en cultura para Babelia.

La lista concluye que el flamenco y sus interpretaciones modernas son lo mejor que ha pasado a la música española, coronando a Camarón, Rosalía y ‘Omega’ en el podio. También aparecen Kiko Veneno, de varias formas; dos discos de Paco de Lucía, Lole y Manuel y Carmen Linares, entre otros. Estos discos son los que tienen que estar, pero las sorpresas empiezan ya en el top 10 con la buena valoración de ’10 milles per veure una bona armadura’ de Manel, uno de los grandes «sleepers» de los últimos años, y un disco ciertamente precioso.

Los Planetas quedan por debajo de los catalanes, en el puesto 11 con ‘Una semana en el motor de un autobús’, y aparecen también en el 38 con ‘La leyenda del espacio’. Son la representación del indie patrio, pues entre las ausencias hay que hablar de Surfin Bichos, de sus herederos Triángulo de Amor Bizarro, de La Buena Vida, de Señor Chinarro, de La Bien Querida o de Klaus & Kinski (tampoco están Claustrofobia).

Si se trataba de reivindicar la música underground, Astrud están en el puesto 22 con ‘Mi fracaso personal’; por encima de Family que aparecen en un discreto puesto 25 con ‘Un soplo en el corazón‘.

En el plano «indiemainstream», hay malas noticias para Love of Lesbian, que no han llegado al top 50 con ‘1999’; para ‘PUTA’ de Zahara; pero no para Vetusta Morla, que llegan al puesto 36 con ‘Un día en el mundo’, justo un puesto por encima del disco multiplatino de Dover. La mayor sorpresa podría ser la presencia ‘Atlántico’ de Xoel López, que está en el 48 pese a que, por ejemplo, en Mondosonoro recibió un 6/10.

En cuanto a música urbana (o algo así), y Rosalía aparte (‘Motomami’ aparece por debajo de ‘El mal querer’, en el top 12), Mala Rodríguez lidera en el 16 con ‘Lujo ibérico’, ‘El Madrileño’ de C. Tangana está en el 21; 7 Notas, 7 Colores, en el 33 con ‘Hecho, es simple’ y, ojo, ‘A.D.R.O.M.I.C.F.M.S. 2’ de Yung Beef llega al puesto 42. Inclasificable, ni indie, ni urban, ¿folclore?, ‘Alegranza’ de El Guincho está en el 43.

Recordando la edad de oro del pop español, no ha habido suerte para ‘Camino Soria’ de Gabinete Caligari ni ‘El eterno femenino’ de La Mode, pero sí para Nacha Pop y Mecano, que cierran el top 20 con ‘Nacha Pop’ y ‘Entre el cielo y el suelo’. ‘Autobiografía’ de Duncan Dhu llega al número 47. Destaca la excelente valoración de Radio Futura, que aparecen dos veces, una de ellas dentro del top 10; y también de Alaska y Dinarama, que sitúan ‘Deseo carnal’ en el top 7 de estos 50 años. Peor destino ha corrido ‘Una temporada en el infierno’ de Fangoria, y la música electrónica, en general. Por ejemplo, John Talabot o Delorean.

En cuanto a discos conocidos por todos, también hay malas noticias para ‘Más’ de Alejandro Sanz, ‘Palabra de mujer’ de Mónica Naranjo, para Estopa, y para La Oreja de Van Gogh. Joaquín Sabina sí está con ’19 días y 500 noches’ en el 13, y El Último de la Fila en el 24 con ‘Enemigos de lo ajeno’; ambos por de debajo de ‘Agila’, la gran obra de Extremoduro.

Hay que recordar que esta es una lista de los últimos 50 años, lo que deja fuera ‘Heliotropo’ de Vainica Doble, a CRAG, o ‘Mediterráneo‘ (Serrat aparece con un directo); pero no a Cecilia, que llega al 27 con ‘Un ramito de violetas’.

Una lista excelente, con sus peros -como todas-, gracias a la cual podrás descubrir esos discos de Leño que siempre te dieron pereza, o alguien al fin se animará a escuchar el sublime ‘Señora’ de Rocío Jurado. Os dejamos con el top 10. El top completo, en El País.

1.-Camarón / La leyenda del tiempo

2.-Rosalía / El mal querer

3.-Enrique Morente & Lagartija Nick / Omega

4.-Kiko Veneno / Échate un cantecito

5.-Sisa / Qualsevol nit pot sortir el sol

6.-Radio Futura / La canción de Juan Perro

7.-Alaska y Dinamara / Deseo carnal

8.-Extremoduro / Agila

9.-Veneno / Veneno

10.-Manel / 10 milles per veure una bona armadura