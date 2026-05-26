Olivia Dean llega a 3 millones de copias; Ed Sheeran con ‘Play’, no

Hits

El éxito de ‘The Art of Loving‘ permanece inalterable más de medio año después de su lanzamiento. El segundo álbum de Olivia Dean continúa en el top 3 británico y -lo que tiene más mérito- en el top 10 estadounidense. Como antes Adele y Amy Winehouse, ha conseguido triunfar al otro lado del Atlántico. Mediatraffic estima que acaba de rebasar los 3 millones de copias a nivel global, lo cual es bastante contrastable.

El segundo álbum de Olivia Dean ha sido doble platino en Reino Unido (600.000 copias), oro en Estados Unidos (500.000) y cuenta con certificaciones en países tan dispares como Australia, Canadá, Francia, Noruega (doble platino), Nueva Zelanda (cuádruple platino), Suecia o Portugal. Es decir, es uno de los éxitos globales más claros de los últimos años.

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Incluso en países tan desabridos para el pop anglo como España el público ha reaccionado. ‘The Art of Living’ ha sido top 20 por aquí y pasa su 34ª semana en lista en el puesto 49 completamente estabilizado. Deducimos que pronto será Disco de Oro en España, tal y como lo han conseguido los dos singles principales del álbum, ‘Man I Need’ y ‘So Easy (To Fall in Love)’.



Flops

También en septiembre de 2025 se publicaba otro disco llamado a conquistar las listas, ‘Play’ de Ed Sheeran. Sin embargo, este no era un proyecto millonario como otros lanzamientos de Edward Christopher. ‘Play’ solo tiene tres certificaciones: oro en Reino Unido (100.000 copias), oro en Francia (50.000) y oro en Nueva Zelanda (50.000). Cuando abandonó el top 20 mundial de Mediatraffic, apenas sobrepasaba las 250.000 copias a nivel global.

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Lo más extraño es que con 450 millones de streams en Spotify, el single ‘Azizam’ no puede considerarse precisamente un fracaso. Ni los 365 millones de ‘Sapphire’, tampoco. Sin embargo, es claro que Ed Sheeran no ha conseguido trasladar ese entusiasmo al resto del álbum. Con la excepción de ‘Old Phone’, ‘Camera’ y ‘A Little More’, los streams de los tracks del largo son muy bajos y las ventas reales de ‘Play’ no llegan al millón de copias.

Si los discos de Ed Sheeran solían durar años en las listas de Reino Unido, este ‘Play’ solo aguantaba 19 semanas en el que es su territorio estratégico por excelencia. Si nos vamos a Estados Unidos, el disco entraba a un tímido puesto 5, dato por el que cualquier artista femenina sería crucificada, y nadie se dio cuenta de que 5 semanas después, ‘Play’ había desaparecido de todo el Billboard 200. El que tuvo retuvo y las antiguas ‘Shape of You’ y ‘Perfect’ siguen en listas globales años después, pero lo que es su material nuevo, está generando muchas dudas.

