Miley Cyrus no consigue parar el juicio por plagio de ‘Flowers’

Pese a los esfuerzos del equipo legal de Miley Cyrus por parar el pleito, el juicio por plagio de ‘Flowers’ sigue en pie. El pasado noviembre la cantante estadounidense pidió que se desestimara la demanda de Tempo Music Investments, y no Bruno Mars, por la supuesta copia de algunas secciones de la canción ‘When I Was Your Man’. Finalmente, el juez ha denegado la petición.

La demanda original se presentó a mediados de septiembre, asegurando que ‘Flowers’ contenía una «explotación no autorizada de varios elementos» de la canción de Bruno Mars, publicada en 2012. El documento legal justificaba la acusación de plagio citando «numerosos elementos melódicos, armónicos y líricos», además del «tono melódico», la «secuencia de la estrofa», la «línea de bajo» o «ciertos compases del estribillo».

Con el objetivo de que se desestimase la demanda, el equipo legal de la autora de ‘Endless Summer Vacation’ alegó que Tempo «se hicieron con los derechos de ‘When I Was Your Man’ sin ningún tipo de consentimiento por parte de los otros compositores del tema». Sin embargo, el juez ha calificado esa interpretación como «incorrecta».

‘Flowers’ es la responsable de los dos primeros Grammy de la carrera de Cyrus, y se trata del mayor éxito de su discografía, superando los 2.470 millones de reproducciones solo en Spotify, por lo que tendría que pagar una grandísima cantidad de dinero en caso de perder el caso.