Kali Uchis es una baladista de ensueño en ‘Sunshine & Rain’

Kali Uchis ha dado comienzo a la campaña promocional de ‘Sincerely,‘, su nuevo disco, con el lanzamiento de un primer adelanto. ‘Sunshine & Rain…’ es la primera muestra de este trabajo que se pondrá a la venta el próximo 9 de mayo y que supone el debut de Uchis en Capitol Records. Sus dos anteriores trabajos, ‘Red Moon in Venus‘ (2023) y ‘Orquídeas‘ (2024), se habían lanzado a través de Geffen Records.

‘Sunshine & Rain…’ es un canción devota de Kali Uchis, la promesa que hace a la persona amada, a la que cuidará «a las buenas y a las malas», o «a las duras o a las maduras», o «pase lo que pase» o, literalmente, «haga sol o llueva». Se entiende el mensaje.

Constata ‘Sunshine & Rain…’, por otro lado, que Kali Uchis sigue siendo una gran baladista. Todo está en su sitio en la fantasiosa producción que ha diseñado Kali junto a Dylan Wiggins, y la melodía del estribillo vuelve a ser romántica a más no poder, sobre todo cuando toca el cielo: «Todos necesitamos a alguien que nos haga sentir que la Tierra es el cielo, quizá yo sea esa persona, porque tú lo eres para mí», canta la artista, enamorada hasta las trancas.

Kali flota en su vida personal, entre otras cosas, seguramente porque acaba de ser madre de su primer bebé junto al cantante Don Toliver, con el que comparte el tema ‘Fantasy’, entre otros. El sonido envolvente de ‘Sunshine & Rain…’, de manera acorde, transmite una sensación de calma y refugio en el hogar.

‘Sincerely,’ se plantea como una «colección de cartas que Kali Uchis escribe al mundo», y se describe como un trabajo «etéreo, elusivo y como de otro mundo» y como un «acto de catarsis». Así suena ‘Sunshine & Rain…’ y también aquel single perdido, ‘Never Be Yours‘, recuperado de un viejo tema, que no se sabe si formará parte de este trabajo.