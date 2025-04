‘Los mánagers’ sobreviven a los artistas: te lo cuentan Parquesvr

Parquesvr, grupo canalla donde los haya, capaz de meterse en cirios como ‘Que arda Madriz’, ‘Todos menos tú’ o ‘Juancarlista’, acaba de sacar un single con un nuevo blanco: los mánagers. Se plantea como «una oda y un homenaje a esta profesión», como la que en su momento hicieron Pata Negra y Kiko Veneno. Según su propia empresa de management (LOL), solo va a ofender «a aquellos mánagers que no estén incluidos en la canción».

‘Los mánagers’, nuestra Canción del Día hoy, va a arrancar una sonrisa a aquellas personas familiarizadas con la industria musical, pues van a reconocer al equipo que lleva o ha llevado a varios artistas: están Manuel Notario (Amaral), Lore «Trinchera» (Zahara), Luis Fernández (Carolina Durante), Carlos Galán (Samantha Hudson), Kigo (C. Tangana), Live In Dallas (Rigoberta Bandini), Keina (La Bien Querida), y un largo etcétera que incluye presidentes de Universal (Narcís Rebollo), A&R’s de Sony (Manuel Jubera) o al propio mánager de Parquesvr: Alan Queipo. Joan Vich, ex manager de Hinds, les acaba de escribir en Youtube, en clave de humor: «tendréis noticias de mis abogados».

Pero sobre todo, aquellos que alguna vez hayáis apoyado a algún grupo, comprando un vinilo o la entrada de un concierto, os quedaréis pensando con la reflexión que deja el estribillo. Después de un irónico «invierten su tiempo en poder pensar en ti», sentencian: «cuando tu grupo deje de existir, todos seguirán sentaditos por aquí».

El tour de Parquesvr de Girando por Salas les lleva este viernes 4 de abril a Mallorca con las entradas agotadas, pero aún quedan para verles en Castellón el 25 de abril, y en otros lugares. Os dejamos con todo su calendario bajo estas líneas:

04.04 : Mallorca. GPS – Club Mutante

25.04 : Castellón. GPS – Sala Terra

26.04 : Reus. Lo Submarino

03.05 : Zamora. Hurra Romería Pop

09.05 : Valencia. 16 Toneladas

10.05 : León. Puretardeo

24.05 : Toledo. GPS – Sala Pícaro

30.05 : Madrid. Festival Tomavistas

07.06 : Bilbao. Por confirmar

14.06 : Isla Cristina. Islasónicas

04.07 : Vilanova i la Geltrú. Vida Festival

05.07 : Ponteareas. Roca en Río Té

02.08 : Ayerbe. Festival de Brizna

07.08 : Aranda de Duero. Por determinar

23.08 : Torremolinos. Fiesta Canela

06.09 : Torrelavega. Por determinar