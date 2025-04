Muere Clem Burke, batería de Blondie, a los 70 años

Clem Burke, batería vitalicio de Blondie, ha fallecido a los 70 años. Así lo han comunicado sus compañeros de banda, Debbie Harry y Chris Stein, en redes sociales: «Es con una profunda tristeza con la que informamos del fallecimiento de nuestro querido amigo y compañero siguiendo una batalla privada con el cáncer».

Reclutado en 1975 poco después de la fundación de Blondie, Burke es descrito por sus compañeros como el «latido» de la banda: «Su talento, energía y pasión por la música no tenían comparación, y sus contribuciones a nuestro sonido y éxito son inconmensurables. Más allá de su talento, Clem era una fuenta de inspiración tanto en el escenario como fuera de él».

Burke concedió una entrevista a JENESAISPOP en 2014 en la que habló abiertamente sobre sus inicios en Blondie y en la industria musical: «Cuando conocí a Debbie y Chris a mitad de los 70 y yo tenía diechiocho años, buscaba a alguien que tuviera el carisma y todo el empaque de David Bowie, Mick Jagger, Jim Morrison… y resultó que lo encontré, pero era una mujer. Para mí, fue obvio al instante».

Este fue el encargado de mantener unida a la banda después de que el bajista original, Fred Smith, pasase a formar parte de Television, fichando a su amigo Gary Valentine. El reputado batería se mantuvo en Blondie durante el resto de su carrera. En el periodo de pausa de la banda, entre 1982 y 1997, Burke tocó para los Ramones, The Romantics, Bob Dylan, Iggy Pop, Pete Townshend, Eurythmics, Joan Jett o Nancy Sinatra, entre otros.

En su entrevista con JENESAISPOP, este aseguró sentirse «decepcionado» con el parón de la banda, dado que disfrutaba cada minuto de formar parte de ella: «Siempre he disfrutado ser parte de Blondie. Fue un sueño hecho realidad. Me quedé muy decepcionado cuando paramos tantos años».

Clem Burke ha tocado la batería en todos los números 1 de Blondie, incluyendo ‘Call Me’, ‘The Tide Is High’ y ‘Rapture’. Así, fue introducido al Salón de la Fama del Rock en 2006 junto a todos sus compañeros de banda. Ahora, distintas personalidades y amigos de la industria están homenajeando al batería. Entre ellos, Tim Burgess de The Charlatans, Dave Davie de The Kinks o Nile Rodgers.

Clem Burke was the epitome of a super cool drummer – so influential and a lovely guy pic.twitter.com/6iXLnPfkXG

I feel saddened that Clem Burke was taken from us so soon. May he rest in peace. Spectacular drumming. We were friends. #clemburke https://t.co/PBJG0hpSjV

— Dave Davies (@davedavieskinks) April 7, 2025