Garbage no logran dibujar un «futuro optimista» en su regreso

Garbage, uno de los grupos fundamentales de los 90 en su mezcla de grunge y lo que entonces llamábamos precisamente «futuro», sobre todo gracias a su segundo disco ‘Version 2.0‘, está de regreso. Vamos por el 8º álbum de estudio en 30 años de carrera y su nombre es ‘Let All That We Imagine Be the Light’, a la venta el 30 de mayo. Su portada incluye una «luz», el título y un pulpo.

Será un trabajo político a juzgar por la nota de prensa en la que hablan de él. Shirley Manson dice que si su álbum anterior, ‘No Gods No Masters‘, nació de «la frustración y la indignación», el nuevo pretende ser más «constructivo»: «Cuando todo parece tan oscuro, es imperativo buscar fuerzas luminosas, positivas y hermosas en el mundo. Es casi una cuestión de vida o muerte. Una estrategia de supervivencia».

El primer single que estrenan hoy recibe el nombre de ‘There’s No Future In Optimism’. Shirley Manson lo ha calificado como “un himno para llamar a las armas, un grito de guerra para todos los que piensan igual». Su letra intenta muy fuerte llevarnos a ese lugar de luz, repitiendo obsesivamente frases como «si estás preparado para amar» y palabras como «futuro» y «amor»; así como propuestas como «no hay futuro que no pueda ser diseñado con algo de imaginación y una mente maravillosa». Pero la música y la melodía parecen ir por otro lado.

‘There’s No Future In Optimism’ es una de esas canciones oscuras de Garbage -no es precisamente ‘Special’-, y en realidad suena tan desamparada como el mundo escuchando cualquier cosa que a Donald Trump se le ocurra decir ese día. Su único consuelo es ser la primera pista de ‘Let All That We Imagine Be the Light’. Ojalá a medida que este avance hacia su pista 10 y última (que habla sobre la mortalidad en un momento de enfermedad, pero también sobre la gratitud), ofrezca algo más de luz.

01. There’s No Future In Optimism

02. Chinese Fire Horse

03. Hold

04. Have We Met (The Void)

05. Sisyphus

06. Radical

07. Love To Give

08. Get Out My Face AKA Bad Kitty

09. R U Happy Now

10. The Day That I Met God