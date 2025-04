Eladio Carrión toma la lista de singles española

La lista de Singles España no presenta novedades en su top 3 y sigue liderada por ‘La Plena‘ de W Sound, Beéle y Ovy on the Drums en el 1, seguida por ‘Flipa’ de JC Reyes en el 2 y ‘Still Luvin’ de Delaossa, Quevedo y Bigla the Kid en el 3.

Aunque Leiva lleva su disco ‘Gigante‘ al número 1 de la lista de álbumes, la de singles la toma completamente el reguetonero estadounidense Eladio Carrión, que coloca 11 de los 22 cortes de su álbum ‘DON KBRON’ en la tabla. La mayor entrada es para ‘Romeo y Julieta’ en el número 5. Su artista invitado, Quevedo, suma gracias a ‘Romeo y Julieta’ un nuevo single top 5 en España.

Además, ‘Vetements’ con Myke Towers entra en el 12, ‘El reggaeton del disco’ con Cris MJ en el 20, ‘H.I.M.’ en el 27, ‘Me muero’ con Lia Kali en el 51, ‘100 conmigo’ en el 56, ‘Ohtani’ en el 61, ‘Invencible’ en el 66, ‘Broly’ con Neutro Shorty en el 67, ‘Tiffany’ con Peso Pluma en el 77 y ‘Piedras en la ventana’ en el 90. ‘DON KBRON’ es top 3 en su correspondiente lista.

Leiva también disemina un puñado de temas de ‘Gigante’ en la tabla de singles. El mejor debut es para ‘El polvo de los días raros’, que abre en el puesto 46 tras su presentación en La Revuelta. Además, ‘Bajo presión’ entra en el 81, ‘Cuarenta mil’ en el 84 y ‘Gigante’ en el 91. De estos temas, el único que no había sido single es ‘Cuarenta Mil’. ‘Caída libre’ con Robe se mantiene en el 34 tras haber llegado al top 10, un raro logro para ser un tema de rock.

La lista deja un par de entradas más, la de ‘Nubes’ de De La Rose y Omar Courtz en el 17 y ‘Sexo Seguro’ de Franco «El Gorilla» y Yandel en el 59. ‘Sexo Seguro’ es una canción originalmente publicada en 2009 que estos días se ha vuelto viral.