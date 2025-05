RFTW: Kali Uchis, Fiona Apple, Linda Mirada, CMAT…

Hoy 9 de mayo se publican los nuevos discos de Kali Uchis, Arcade Fire, Mark Pritchard y Thom Yorke, Jimena Amarillo, Men I Trust, Deradoorian, The Head and The Heart, Sleeptoken, PinkPantheress, Erika de Cassier o la banda sonora de Maria Rodés para la película ‘También esto pasará’, inspirada en el excelente libro de Milena Busquets. De todos ellos puedes escuchar una pista en nuestra playlist Ready for the Weekend.

Hay nuevos singles de Pinkpantheress, Miley Cyrus, un par de Stormzy o nuestra querida CMAT, que ya tiene un tema contra el «ageism» o sobre las fotos para redes, ‘Take a Sexy Picture of Me’.

Entre las sorpresas del pop nacional, con permiso del nuevo hit electropop de Aitana, tenemos el primer single de Linda Mirada en 10 años, ‘Obstáculo’. Junto a lo nuevo de Chanel, escuchamos lo nuevo de Julieta, Violeta, Ona Mafalda, vangoura o Cuco.

Si Becky G y Manuel Turizo tienen colaboración llamada a triunfar, qué decir de Doechii, que se sube al hit actual de The Weeknd y Playboi Carti. La curiosidad nos la deja Fiona Apple: ‘Pretrial (Let Her Go Home)’ es su primer single en 5 años.