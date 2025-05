‘En la calle Ave María’ es la agridulce canción de amor de Jimena Amarillo

Jimena Amarillo acaba de publicar su nuevo disco ‘Angélika’, precedido de singles tan pintones como ‘Flow deskiciada‘. El álbum recibe su nombre por un «alter-ego trans llevado a lo material a través de un cabezudo que le acompañará durante toda la temporada». También lo presenta con este lema: «Con este disco no quiero que lloréis y, si lo hacéis, que sea bailando».

Entre los 10 cortes destaca el que ha sido «focus track» de cara a las playlists de los viernes. ‘En la calle Ave María’ es nuestra Canción del Día hoy, una de las que mejor consigue ese objetivo de hacernos bailar (dentro de que este no es un álbum dance propiamente dicho, claro).

Con una espléndida melodía y cierta inspiración neo-soul, ‘En la calle Ave María’ logra ser una canción vibrante y eufórica, pese a los miedos que encierra su estribillo: en la susodicha calle, «hay un banco y 2 mujeres / Ahora no, porque es de día /

Pero paso siempre y pienso / Que ya no me quieres».

La producción electrónica, llena de «cortas» y «pegas» bajo los mandos de Marin Zannad y la propia Jimena Amarillo, tiene algún eco de indietrónica. Es el fondo agridulce perfecto para un tema que vuelve a ser puro costumbrismo: «Ella me mira y no dice nada / Nosotras hablamos mejor estándonos calladas».

Jimena Amarillo tiene por delante una amplia gira que incluye una parada en Tomavistas, Madrid, este 29 de mayo; y otra en Razzmatazz el próximo 21 de noviembre Desde Mushroom advierten que muchas otras fechas serán añadidas en breve.

17 MAY. Herrian, Ciérvana, Vizcaya

29 MAY. Festival Tomavistas, Madrid

30 MAY. Spring Fest, Alicante

21 JUN. Morrete Fest, La Rioja

10 JUL. Atlantic Pride, La Coruña

19 JUL. FIB Benicassim

21 NOV. Razzmatazz, Barcelona



Podcast con Jimena Amarillo