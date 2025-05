Regístrate en los nuevos foros de JNSP y… ¡PARTICIPA!

Los nuevos foros de JENESAISPOP están en funcionamiento desde el mes pasado, tras una tortuosa migración realizada de Vanilla a Flarum por nuestros compañeros de Apache CTL, por la que nunca estaremos suficientemente agradecidos. Dada la deriva de las redes sociales en los últimos años, estamos contentos de anunciar que el login mediante Twitter, Facebook… ya no será necesario. Si eres una de las 5.000 personas que llegaron a registrarse en los viejos foros, puedes volver a entrar a través de «olvidar contraseña», botón que ha vuelto a funcionar tras varios años averiado.

Un clásico: es importante que sepas que el mail para confirmar tu registro llegará seguro a tu bandeja de spam. También es necesario aceptar unas sencillas normas para poder participar. El foro está moderado con la ayuda y templanza de dos de nuestros usuarios más sosegados, Teresa y GinTonics. Próximamente seguiremos aportando mejoras en la navegación y disposición de mensajes, sobre todo en «mobile».

Algunos de los hilos más populares en los últimos días han sido los de Eurovisión, Lady Gaga, Madonna, Leire Martínez, la serie ‘Mariliendre‘, ‘The Last of Us‘, etcétera. También conduzco, de momento, en solitario, un hilo sobre las mejores recetas de Thermomix. Esta semana estaremos concentrados en comentar todo lo que ocurra en torno a las semifinales, la gran final y la resaca el domingo de Eurovisión 2025.

Mención aparte merece el regreso de EL CONTEST. A la caza de una nueva canción favorita y desconocida para el gran público de les foreres, se ha montado una nueva edición con casi una veintena de participantes. Está en marcha. Para evitar bots ni trampas, no se puede participar hasta que no has dejado 100 mensajes en el foro, pero sí puedes escuchar las candidatas en la correspondiente playlist de Spotify e irlas valorando y así entrenar de cara a la siguiente edición.

En estas semanas de pruebas, se han producido más de 50 nuevos registros, pero muy pocos «newbies» os estáis animando a escribir. ¡No os cortéis! ¡Os esperamos! Os dejamos con la playlist de la 107ª edición del CONTEST.