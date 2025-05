Sophie Ellis-Bextor no da ‘Taste’ en el 4º adelanto de ‘Perimenopop’

Sophie Ellis-Bextor ha lanzado estos días ‘Taste’, el cuarto adelanto de su próximo álbum de estudio. En ‘Perimenopop’, Ellis-Bextor vuelve al pop y celebra su madurez. El título del disco, una variación de la palabra «perimenopausia», que se refiere a la etapa de transición previa a la menopausia, reivindica que el pop no es solo «cosa de jóvenes».

A sus 46 años, Ellis-Bextor brilla haciendo música de baile como lo hizo en el pasado, como han demostrado los singles ‘Freedom of the Night’, ‘Relentless Love‘ y ‘Vertigo’. Por desgracia, ‘Taste’ es una pequeña decepción.

‘Taste’ es otra revisión nu-disco de Sophie Ellis-Bextor. Esta vez, la autora de ‘Murder on the Dancefloor’ se queda corta en dos sentidos. En primer lugar, las estrofas de ‘Taste’ culminan en un estribillo muy poco memorable que es un bajón. Nadie diría que MNEK es co-autor.

En segundo, la producción de ‘Taste’ no recrea el brillo de ‘Vertigo’, ni mucho menos el de singles icónicos como ‘Get Over You’ o ‘Me and My Imagination’, sino que suena descafeinada como una base que Purple Disco Machine podrían haber firmado sin darle muchas vueltas. No alberga ningún «gusto» particular la construcción musical de Jon Shave, más bien es insípida.

‘Taste’ es el cuarto single de un disco que se publicará a finales del verano, el 12 de septiembre. El peor de los cuatro singles, ‘Taste’ es un tema correcto que no moverá demasiados pre-orders de cara al lanzamiento de ‘Perimenopop’. ¿Tiene sentido esperar tanto tiempo para publicarlo?