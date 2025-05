Fiona Apple denuncia la injusticia penitenciaria en ‘Pretrial’

Fiona Apple ha publicado estos días su primer single original en cinco años. ‘Pretrial (Let Her Go Home)’ es una canción protesta que denuncia las injusticias del sistema penitenciario estadounidense. En particular, la artista, inspirándose en su experiencia como observadora judicial, centra su crítica en el impacto devastador de la prisión preventiva sobre las mujeres, especialmente las mujeres negras que, al no poder pagar la fianza, son obligadas a permanecer encarceladas, lejos de sus familias. Según datos de The Bail Project, el 80% de las mujeres encarceladas en Estados Unidos son madres.

Sobre una base de enérgicas percusiones y loops vocales, Apple expone el drama que viven muchas mujeres encarceladas en Estados Unidos, muchas de las cuales no pueden hacer frente a una fianza por encontrarse en situación de pobreza. Versos como «Hizo turnos extra, pero aún así no pudo pagar la fianza / No era peligrosa, no había riesgo de fuga, pero igual permanecería en la cárcel / No había sido condenada por nada» acercan al mundo a esta dura realidad.

- Publicidad -

Fiona Apple ha explicado el sentimiento detrás de ‘Pretrial (Let Her Go Home)’ en un comunicado oficial. «Una y otra vez veía cómo se llevaban a personas y las metían en la cárcel, por una sola razón: no podían pagar para recuperar su libertad. Era especialmente duro escuchar cómo se llevaban a madres y cuidadoras, separándolas de las personas que dependen de ellas».

Aunque ‘Pretrial (Let Her Go Home)’ es el primer single original de Apple en un lustro, la artista no ha estado callada del todo estos últimos años: este mismo año ha lanzado una versión de ‘Heart of Gold’ de Neil Young y ha colaborado con los Waterboys. Su último trabajo de estudio, el excelente ‘Fetch the Bolt Cutters‘, se publicó en 2020.