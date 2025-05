«Está muy bien admirar divas, pero también a históricos LGTBIQ+»

Este domingo comienza el «Pride Month». En un escenario global de retroceso en cuanto a derechos debido al auge de la ultraderecha, y para muestra lo que está ocurriendo en Gaza, en otro sentido en Estados Unidos o incluso en los parlamentos europeos, es necesario seguir potenciando la visibilidad LGTBIQ+. Por eso hemos invitado al podcast REVELACIÓN O TIMO a Big Balls DJ y Joan Oh, responsables de la fiesta PLUMA en Barcelona. Joan Oh, coreógrafo y bailarín, ha trabajado con artistas de la talla de Mel C, Jake Shears, Cyndi Lauper, Jessie Ware o Kylie Minogue, y también tiene un par de anécdotas interesantes que contar sobre Madonna. El 21 de junio ofrecen su gran sarao del año en Razzmatazz, Barcelona, y las entradas están a la venta.

- Publicidad -

Los responsables de PLUMA nos hablan de cómo era la escena LGTBIQ+ en Barcelona cuando Joan Oh se mudó desde Londres a la ciudad (entonces dominada por el músculo y Circuit), cómo ha cambiado en cuanto al fenómeno drag -no solo por ‘Drag Race’-, la visibilidad trans o las personas no binarixs. Big Balls y Joan Oh recuerdan que PLUMA fue una de las primeras compañías artísticas en crear shows drags y dar plataforma a todo tipo de talentos independientemente de su expresión de género y sexual.

Ambos nos hablan honestamente sobre la dificultad de sacar adelante una fiesta queer «porque la gente prefiere ir a Apolo, donde sabe que va a haber 2.000 personas». No faltan, por supuesto, anécdotas sobre rodajes con Jessie Ware o Kylie Minogue, en este caso en el vídeo de ‘Edge of Saturday Night’.

- Publicidad -

Pero ojo, también hablamos sobre cuidar a los iconos realmente LGTBIQ+. Y la conversación versa sobre el edadismo dentro del propio colectivo. «Edadismo es quitar todas las piezas del ajedrez de golpe, es quitar todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Hay una obsesión por estar al día, por la juventud eterna y si pasas de los 30, eres ya un cadáver. Esto nos está haciendo mucho daño porque deja a mucha gente sola. Todo lo que se ha conseguido por un lado, se puede estar perdiendo por el otro. La pandemia ha acelerado todo esto».

Nos indica Big Balls: «Tenemos una manía en el colectivo de admirar a una chica hetero o cis, como Lady Gaga, «mira cómo nos quiere». Y luego vemos a un activista que lleva 80 años, cuando era peligroso ponerse delante de la policía, y a lo mejor lo vemos por Grindr y decimos «vaya viejo de mierda». No nos valoramos a nosotros mismos, ni a nuestros líderes, y cuando hay una mujer cis, siempre queda esta duda: ¿de verdad es tan simpática o se está aprovechando de que nos compramos el merchandising y somos muy fans? A veces tenemos que hacer crítica de que está muy bien tener divas, pero también hay personajes históricos, la gente que ha estado dando la cara, y somos todos nosotros». Para quien tenga alguda duda, lo de Lady Gaga es solo un ejemplo: Big Balls y Joan Oh proclaman que tras el BRAT SUMMER, este será el verano MAYHEM.