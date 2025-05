Muse sustituyen a Kings of Leon en Mad Cool

Mad Cool no se anda con chiquitas, y a poco más de un mes de su celebración, incorpora nada menos que a Muse al cartel del jueves 10 de julio, completando así el line-up de su octava edición. El grupo estuvo en la edición de 2022 y acude nada menos que en calidad de sustituto de Kings of Leon, que cancelaban ayer por una intervención quirúrgica de urgencia de su vocalista, Caleb Followill. En O Son do Camiño, donde Kings of Leon tocaban en 15 días, los han sustituido por Kasabian.

Según la nota de prensa, «el equipo de booking de Mad Cool ha trabajado intensamente para ofrecer a los fans una alternativa a la altura, y la incorporación de Muse responde a ese compromiso». La actuación de Muse en Mad Cool Festival 2025 formará parte de su gira europea y será su única fecha confirmada en España.

Muse compartirá jornada con artistas como Iggy Pop y Weezer, en una noche donde el rock será el gran protagonista. Os recordamos que otros confirmados en Mad Cool son Alanis Morissette, Olivia Rodrigo o St Vincent. Las entradas para Mad Cool Festival 2025 ya están disponibles en madcooltickets.com.