Mariah Carey confirma nuevo disco con ‘What’s Your Type?’

Mariah Carey acaba de publicar la reedición de ‘The Emancipation of Mimi‘ (2005), pero ya se pone manos a la obra para promocionar su próximo trabajo discográfico. Han pasado ya siete años desde ‘Caution‘ (2018), su decimoquinto y hasta ahora último álbum.

Desde esta tarde, Carey abre la veda de «MC16». La artista ha lanzado un adelanto de ‘What’s Your Type?’, el primer single de su próximo disco, cuyo lanzamiento debe ser inminente. El sonido remite -lo has adivinado- a ‘The Emancipation of Mimi’. De hecho, el anuncio de ‘What’s Your Type?’ así lo muestra: en el vídeo, Carey, que escucha la radio del coche, cambia ‘It’s Like That’ por su nueva canción.

Que ‘What’s Your Type?’ inaugura la nueva era de Mariah Carey lo confirma la matrícula del mencionado coche, que deletrea las siglas «MC16».