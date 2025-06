FINNEAS y Ashe forman un nuevo grupo: The Favors

Tras trabajar juntos en múltiples ocasiones, FINNEAS y Ashe han decidido lanzarse a formar un nuevo grupo. Este se llama The Favors y ya han anunciado su primer disco, titulado ‘The Dream’ y programado para su lanzamiento el próximo 19 de septiembre. Este viernes llega su single inaugural, ‘The Little Mess You Made’.

«Nos ha encantado profundamente hacer esta música juntos en secreto y no podemos esperar para que os llegue finalmente», ha escrito FINNEAS en su página de Instagram. Aunque es conocido sobre todo por ser el productor y principal colaborador de Billie Eilish, su hermana, para el artista de 27 años tampoco es nuevo lo de trabajar con Ashe.

El reputado productor empezó a trabajar con la artista estadounidense en las dos partes de ‘Moral of the Story’, en 2019. De hecho, la canción titular hoy cuenta con casi mil millones de reproducciones en Spotify y se trata de una de las primeras canciones que le ayudaron a alcanzar la fama mundial.

No es hasta el single ‘Till Forever Falls Apart’ cuando FINNEAS no actúa solo como productor, sino también como intérprete. Hasta ahora, es la única canción en la que ambos artistas figuran como un dueto y la única aproximación al sonido que podría tener The Favors.