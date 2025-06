‘Born This Way’ es el mejor himno LGTBIQ+ de la historia para Billboard

Billboard ha publicado hoy una lista con su selección de los 100 mejores himnos LGTBIQ+ de la historia. En ella están todos los artistas que te puedes imaginar y muchos más, ya que el medio estadounidense solo ha permitido una canción por cada artista. Lady Gaga lidera la lista con ‘Born this Way’, mientras que en el top 10 también aparecen Chappell Roan, Frank Ocean y Madonna.

Uno de los puestos más polémicos es justamente el décimo, ocupado por ‘Good Luck, Babe!’. Sin embargo, llama la atención que uno de los himnos más reconocidos de la historia, como es ‘I Will Survive’ de Gloria Gaynor, se quede justamente un puesto por detrás. Elton John, con ‘I’m Still Standing’, y Donna Summer, con ‘I Feel Love’, se quedan fuera del top 10.

En este sí encontramos el ‘True Colors’ de Cyndi Lauper (#9) o el ‘Vogue’ de Madonna (#7). También se ha cuidado que haya un equilibrio entre los clásicos, como ‘I’m Coming Out’ de Diana Ross (#3) o ‘You Make Me Feel (Mighty Real)’ de Sylvester (#2), y los himnos de las nuevas generaciones, tal y como ‘Immaterial’ de SOPHIE (#4) o ‘Chanel’ de Frank Ocean (#6).

Top 10 de los mejores himnos LGTBIQ+, según Billboard:

1. Lady Gaga – ‘Born This Way’

2. Sylvester – ‘You Make Me Feel (Mighty Real)’

3. Diana Ross – ‘I’m Coming Out’

4. SOPHIE – ‘Immaterial’

5. Brandi Carlile – ‘The Joke’

6. Frank Ocean – ‘Chanel’

7. Madonna – ‘Vogue’

8. Against Me! – ‘True Trans Soul Rebel’

9. Cyndi Lauper – ‘True Colors’

10. Chappell Roan – ‘Good Luck, Babe!’