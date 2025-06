La FIFA intenta un intermedio tipo «Super Bowl» este verano

Desde mediados de este mes y hasta mediados del que viene se celebra una nueva edición de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Se trata de una competición que lleva dando tumbos desde el año 2000 y que acaba de cambiar de formato: 32 clubs en lugar de 8 competirán a nivel mundial cada 4 años. Este 2025 desde España se enfrentarán a otros clubs el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Para contribuir a la universalidad del evento, la FIFA acaba de anunciar que habrá un show en el intermedio por primera vez, al modo del que organiza la Super Bowl. Y los artistas invitados son Doja Cat, que ha estado dando pistas sobre su álbum, supuestamente inminente; J Balvin y la nigeriana Tems, conocida sobre todo por una colaboración con Future y Drake, ‘WAIT FOR U’, pero también por su disco de R&B y afrobeat de 2024, ‘Born in the Wild’.

El evento, que tendrá lugar el 13 de julio en Nueva Jersey, ha sido comisariado por Chris Martin de Coldplay, que está recaudando fondos para la Fundación Educacional «Global Citizen» de la FIFA, que busca destinar 100 millones de dólares a la educación de niños y programas de fútbol por todo el globo. Se desconoce si Doja Cat, Tems y J Balvin llevan meses preparando este espectáculo, como ocurre con la Super Bowl, o si improvisarán algo estas 4 semanas que tienen de tiempo.