RFTW: M.I.A., Patrick Wolf, Violeta, Martin…

Hoy viernes 13 de junio se publican los nuevos discos de Buscabulla, AJ Tracey, King Gizzard & the Lizard Wizard o Violeta. Podéis escuchar un pedacito de todos ellos en nuestra playlist de novedades de cada viernes «Ready for the Weekend».

- Publicidad -

Una que completa su nuevo disco ‘NAVE DRAGÓN‘ cuando está a punto de actuar finalmente en el Wanda Metropolitano es Lola Indigo, que estrena ‘Mojaíta’.

Hay nuevos singles de grandes como Bruce Springsteen, Mavis Staples, David Byrne, M.I.A., Kehlani o Leon Bridges. Mark Ronson estrena tema con RAYE, y el mundo del pop también nos entrega canciones de Zara Larsson, Kehlani, TSHA o DEBBY FRIDAY.

- Publicidad -

En cuanto a pop español, es el día de Depresión Sonora, Raül Refree con Niño de Elche, Tórtel con Daga Voladora o Cecilio G, que ha sacado un tema titulado nada menos que ‘Kase O’.