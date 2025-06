Rigoberta Bandini se autoparodia con temazos y humor, en la gira de ‘Jesucrista Superstar’

La presentación destacada de la segunda jornada de Mallorca Live no ha sido la de Massive Attack haciendo lo mismo de siempre, ni la de Suede haciendo lo mismo de siempre, sino la de Rigoberta Bandini arriesgando con un colorido y extraño espectáculo que provoca sonrisas y desconcierto a partes iguales. Una reacción parecida genera su último disco, ‘Jesucrista Superstar‘, que lógicamente vertebra el show, pues este no es todavía un concierto de «grandes éxitos» aunque al final lo parezca.

El concierto de ‘Jesucrista Superstar’ -que arranca con unos desesperantes 20 minutos de retraso debido al cambio de escenario, arrancando abucheos del público- funciona porque responde al propio mito de Rigoberta Bandini. Construido en formato de musical retrofuturista, con un montaje que recrea un plató de televisión de los años 60, el show parodia la idea misma del estrellato pop y coloca a Paula Ribó en el centro de una competición musical televisiva parecida a Benidorm Fest, presentada por una anfitriona presuntamente italiana que reiteradamente la llama de todos los nombres menos el que le corresponde, y que insiste en que Bandini haga bailar al público «pero no pensar». ¿Como nos hacía pensar ‘Ay mamá’ y no ‘SloMo‘?

- Publicidad -

El vestuario -y los diferentes cambios del mismo- sugiere que Rigoberta encarna diferentes «muñecas» o personajes, subrayando la artificialidad del mundo en que se encuentra «atrapada». Uno de los intervalos visuales del show muestra un episodio (real) en que Rigoberta se hunde emocionalmente en la habitación de un hotel. Su corista y prima, Belén Barenys, justifica que toda pop star vive su «breakdown» (documentado, le faltó añadir). La ironía y la conciencia propia marcan el camino. Como esa frase de ‘Soy mayor’ que reza «no me dejarán ser pop star sin saber bailar», el concierto explora qué otras opciones le quedan a Rigoberta Bandini en este papel.

El concepto del concierto de ‘Jesucrista Superstar’ se ejecuta con la mezcla de profundidad y humor chorra esperado de Rigoberta y de su equipo de músicos y bailarines, entre los cuales se encuentra su marido, cómico y ex integrante de Venga Monjas Esteban Navarro. Rigoberta actúa con sonrisa falsa en ‘JAJAJA’, toca la «guitarra de cantautora» de rigor en ‘Enamorados’ y actúa con micro de oreja y de mano a la vez (el de mano es falso). El compromiso con el personaje es tal que Rigoberta no interactúa con el público hasta después de la divertida actuación de ‘Pamela Anderson‘, más o menos la 13ª canción. Dice que «Pamela somos todas», pero que el público le hace sentir que Rigoberta también.

- Publicidad -

El concierto de ‘Jesucrista Superstar’ deja una mezcla de sorpresa y perplejidad que invita a la reflexión y no al veredicto inmediato. El concierto convence por su compromiso con el personaje y el concepto y porque la ejecución es tan peculiar y personal que solo Rigoberta Bandini podría haberla ideado. Además, canciones como ‘Vuela’ o la balada ‘Aprenderás’ -el momento vulnerable del show- van construyendo un set muy entretenido y ameno, aunque demasiado ambicioso al internar abarcar demasiado contenido del disco en poco tiempo. La actuación de ‘Amore Amore Amore’, que involucra directamente al público, que bebe chupitos repartidos por la propia Rigoberta, es uno de los momentos destacados. Y la traca final con ‘Too Many Drugs’, el despelote de ‘Ay, Mamá’ o la euforia de ‘Busco un centro de gravedad permanente’ demuestran las tablas de Bandini en ese papel de pop star que tanto examina en el concierto.

Pero no todo funciona en el show, ni la torpe versión de ‘El Amor’ de Massiel, que nunca me ha gustado porque me parece que el beat electropop no encaja con la melodía de la canción (me quedo con la adaptación guitarrera de Confeti de Odio); ni mucho menos un humor que se pasa de vueltas cuando Belén Barenys rapea de la peor manera sobre un beat de reggaeton, o cuando imita burlonamente un acento colombiano que parece cubano durante el final de ‘Too Many Drugs’, como marcada por el día en que vio a Lucrecia en televisión por primera vez y le pareció la única persona negra del mundo. Los delirios de Esteban Navarro forzando la comedia del show parecen eso, forzados. Supongo que simplemente el humor de Rigoberta Bandini hay que entenderlo y que no es para todo el mundo. Me quedo con las señoras mayores bailando ‘Kaiman‘ ya pasadas las 2 de la mañana. Ahí sí veo a la mejor Rigoberta.

- Publicidad -

Massive Attack: el show más político

Llego sobre las 20.00 a Mallorca Live para no perderme el pase de la mallorquina Maika Makovski, en una edición -por cierto- marcada por un despliegue de seguridad en el exterior del recinto para mí inaudita: nunca había visto tanto policía armado con fusiles en un festival. Makovski trae calidad de banda en un show de base jazz que incluye instrumentos como la viola, la trompa o un piano vintage tocado por la propia Maika, además de trombón, teclado, guitarra eléctrica, etcétera. Ataviada con la peluca tipo María Antonieta que marca la estética de su último disco, ‘Bunker Rococo’, a la que añade un pequeño globo rosa colgado de una oreja, Maika añade una dosis de fantasía a su blues-rock teñido de jazz y distorsión guitarrera, recorriendo temas de su repertorio propio como ‘Just a Boy’ o la electrificada ‘Reaching Out to You’.

Una parte del público del Mallorca Live parece acercarse a los conciertos con la curiosidad de quien visita un museo para contemplar un cuadro; observa con interés, pero sin efusividad. En el concierto de Alcalá Norte, este rol se invierte, porque es el cantante Álvaro Rivas el que observa al público con la misma fascinación con la que el público le observa, absorto, a él. Durante segundos instrumentales de una canción, se queda de pie, embobado, mirando al público, como sujeto a una performance.

Al menos, la primera parte del concierto, en la que se suceden temas como ‘Superman’ o ‘El guerrero marroquí’, se desarrolla de esa manera, en un simple intercambio de música y atención. Jaime Barbosa, batería, ejerce de gracioso maestro de ceremonias y, de hecho, él da inicio el concierto sacando una bota de vino al escenario. Después, introduce los diferentes segmentos del show, como el que da paso a la versión de «jevi metal bailable» de ‘Icare’, de la banda de heavy metal Fils de Lucifer.

El pase de Alcalá Norte gana energía progresivamente y despega definitivamente en la consecución de ‘El rey de los judíos’ y ‘La Calle Elfo’; esta segunda canción, Rivas la interpreta ya descamisado, descalzo y con una corona de hojas en la cabeza. Después vuelve a desvestirse para la tralla final de ‘Westminster’ y la coreada ‘La vida cañón’, con Rivas entregado ya al «crowd-surfing» y al baño de masas.

Uno de los principales reclamos internacionales de Mallorca Live ofrece también el espectáculo más político del festival. Massive Attack es un grupo absolutamente comprometido con la causa palestina y su denuncia de las guerras y de la catástrofe del cambio climático es central en el desarrollo de su concierto, capitaneado por unos Robert del Naja y Daddy G que dejan que el mensaje hable por sí mismo.

Unas imágenes iniciales del genocida Netanyahu provocan abucheos ensordecedores del público, en un show que alterna imágenes de este tipo con otras de estética hacker/digital. Massive Attack repasan su repertorio histórico sin novedades aparentes pero con un sonido inmejorable que envuelve el recinto.

La fusión de electrónica, soul y sonoridades orientales de Massive Attack no conoce rival equiparable a su lista de clásicos, y canciones como ‘Angel’ o, sobre todo, la final ‘Teardrop’ son recibidas tan calurosamente como esperabas, en un concierto que cuenta con la participación de colaboradores históricos de la banda como Horace Andy y Elizabeth Fraser de Cocteau Twins, y derrapes inesperados como el segmento punk de ‘Rockwrok’ de Ultravox. Desgraciadamente, la versión de ‘Levels’ de Avicii no cabe en el setlist esta vez.