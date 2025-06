Six Sex lleva a Kylie Minogue al neo perreo en ‘Bitches like me’

Six Sex es la última sensación de la electrónica guarrona. La artista argentina está conquistando el mundo poco a poco con su perfecta mezcla de carisma, descaro, experimentación y bangers. De primeras puede no parecerlo, pero ‘Bitches like me’ es todo un himno al empoderamiento femenino. También es la Canción del Día.

Interpolando la inconfundible ‘Can’t Get You Out Of My Head’ de Kylie Minogue, Francisca Cuello construye todo un rompepistas lleno de humor y poderío. «Voy a juntar a todas mis putas y meterlas en mi habitación / Voy a ponerlas a hablar de dinero / Acá ninguna sufre por amor», deja claro la argentina en las primeras líneas.

El desparpajo de Six Sex brilla en el estribillo, con frases como «You are a boss like me» y «Ese rostro, ese culo, bien de puta». En el puente, la argentina decide incluir una sección hablada en inglés, pronunciado totalmente a su manera, que es pura chulería de la buena: «But, baby, is that bitch annoying you? / So, you and me are not the same / You are not that bitch».

La artista de 25 años empezó a tener repercusión internacional con el lanzamiento del EP ‘Satisfire’, con el que consiguió posicionar la canción ‘4 noviosS’ en el puesto 11 de la lista de ‘Las mejores canciones en español de 2024’, confeccionada por Rolling Stone. Con el lanzamiento de ‘X-sex’, el potencial de Six Sex era ya una evidencia. Además de ‘Bitches like me’, de este proyecto también viene el hit ‘Tócame’, en colaboración con Dillom.