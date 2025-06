Muere Patrick Walden, guitarrista fundador de Babyshambles

Patrick Walden, guitarrista fundador de Babyshambles, la banda paralela de Pete Doherty, líder de los Libertines, ha muerto a los 46 años. Así lo ha comunicado la banda en redes «Con profundo pesar y tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Patrick Walden. Nos sentimos muy afortunados de haberlo conocido, querido y trabajado con él, y pedimos amablemente respeto y privacidad en estos momentos difíciles». La causa del deceso no se ha hecho pública.

Walden, que había sido guitarrista en bandas como Fluid o The White Sport, entró en Babyshambles en 2004. Pete Doherty formó la banda después de ser expulsado de los Libertines debido a su consumo de drogas, y contó con Walden desde el inicio. Walden co-escribió 6 de los 16 cortes que forman parte del debut de Babyshambles, ‘Down in Albion’ (2004), incluidos el single top 10 ‘Fuck Forever’ y ‘The Man Who Came To Stay’, la cara b del single ‘Killamangiro’.

El consumo de drogas afectó también a Walden, que, por esta razón, abandonó Babyshambles en 2005, aunque entre 2006 y 2009 volvió a tocar en el grupo, esporádicamente y ya por última vez. En 2006, Walden fue acusado de agredir a su novia y detenido y pasó nueve días en la cárcel. Walden salió libre de cargos. En agosto de 2010, Walden declaró ante el juez acusado de receptación. En 2014, aseguró encontrarse estudiando un grado de composición de jazz. En los últimos años, había sido relativamente activo en Instagram, aunque no publicaba contenido desde mayo del año pasado.