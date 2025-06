«La revolución no será en las redes sociales»

En 1970, Gil Scott-Heron publicó un disco llamado ‘Small Talk at 125h and Lenox’ que comenzaba de la siguiente manera: «Buenas noches, bienvenidos, me llamo Gil Scott-Heron, os presento a mis compañeros en el escenario (…) y os vamos a presentar un poema llamado «La revolución no será televisada». Para empezar, porque no va a suceder».

A continuación, recitaba el poema, que hablaba de activistas, mencionaba irónicamente a famosos o la cadena NBC, cada vez de manera más airada, acompañado tan solo de bongos y congas. Más tarde, se reharía la canción en un entorno más jazz. Y el resto es historia de la canción política y del spoken word.

Gil Scott-Heron figura como autor único de ‘Revolution’, el nuevo single de TSHA, una de las productoras de pop electrónico más destacadas de los últimos años. Pero la letra ha sido adaptada a los tiempos que corren.

«La revolución no ocurrirá en las redes sociales» es el lema de esta adaptación 2025, que incluye menciones a TikTok, Facebook o Youtube. «La revolución no vendrá con filtros que la hagan parecer más atractiva, ni vendrá patrocinada por bebidas energéticas (…) No habrá Stories de Instagram ni estatus de Facebook que la expliquen / La revolución no irrumpirá mientras esperas a que acabe un anuncio de Youtube / No será viral, ni recibirás notificaciones / La revolución ocurrirá en la vida real, en los clubs, en los corazones, en las mentes».

Grandes verdades en su sencillez, que se corresponden con una sencillez elevada al cubo en la producción de TSHA. La artista ha escogido una base noventera, casi zafia, tan tonta como un ‘Barbra Streisand’, que parece hábilmente diseñada para que sea el mensaje lo que se grabe a fuego.

TSHA no ha construido este tema pensando en Trump, ni en Gaza, ni en Putin, sino harta de realizar sesiones en las que todo el mundo se dedica a filmarla. «Deberíamos vivir el momento y conectar los unos con los otros cuando estamos en la pista de baile. Deberíamos mirarnos los unos a los otros y no al DJ. Me inspiré en Gil Scott-Heron y quise jugar con la letra, pensando en la actualidad». Eso sí, ya no podrá contener el matiz político del tema. ‘Revolution’ pertenece ya al pueblo y se ha situado, rápidamente, como el tema más escuchado del catálogo de TSHA.