Lorde logra su 9º top 1 en JNSP con ‘Hammer’

‘Hammer’, el tercer single de ‘Virgin’ de Lorde, ha logrado con una amplia diferencia el número 1 de la semana, al obtener el 48% de los votos en las Stories de Instagram, frente al 23% de ‘Fame Is a Gun’ de Addison Rae. Se trata del 9º número 1 para la artista en nuestro top. Los anteriores fueron ‘Magnets’ con Disclosure, ‘Green Light’, ‘Perfect Places’, ‘Solar Power’, ‘Mood Ring’, ‘girl so confusing’, ‘What Was That’ y ‘Man of the Year’. Curiosamente, ‘Royals’ fue una de las canciones menos votadas de nuestra encuesta en su semana de salida.

Aparte de Lorde, la entrada más fuerte es la de JADE, otra de vuestras favoritas ahora mismo. Amaarae y These New Puritans rondan el top 20. yeule, Buscabulla y Cass McCombs entran en la parte más baja del top 40.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

