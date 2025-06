YUNGBLUD deja sin nº1 en UK a HAIM, Benson Boone…

YUNGBLUD protagoniza una entrada directa en el número 1 en Reino Unido con su nuevo álbum ‘Idols’. Es su tercer top 1 consecutivo en dicha lista británica. Esta vez ha vendido casi 26.000 copias en una semana, la mayoría de las cuales, 16.000, han sido CD’s. También ha despachado 6.500 vinilos, 800 cassettes, 600 descargas, y ha conseguido el equivalente a 2.000 puntos de streaming.

Entre los singles destacados del álbum, ‘Hello Heaven, Hello’, que dura 9 minutos con cierto aire glam; y ‘Zombie’, que no es una versión de Cranberries, más bien lo parece de los primeros Coldplay.



El álbum de YUNGBLUD también ha sido top 1 en Holanda, la parte neerlandesa de Bélgica, número 2 en Alemania y número 4 en Australia. En Italia ha llegado al top 19. En España, lo sabremos el lunes.

Volviendo a UK, HAIM tienen que conformarse con el número 3 con su nuevo álbum, el notable ‘I quit’. Con él han rozado las 14.000 unidades, no las suficientes para repetir los números 1 de su debut ‘Days Are Gone’ y el tercero ‘Women In Music PT. III’. Y Benson Boone, pese a la polémica y la publicidad obtenida con ‘American Heart‘, no ha sido necesariamente para bien, y el disco ha quedado en el puesto 4 cerca de las 13.000 copias. El anterior no pasó del puesto 16, pero sí ha sido un sleeper que ha superado el disco de oro de largo: van 200.000 copias y de hecho podría llegar al platino, pues continúa en el top 40.

En verdad, quien ha quedado en el puesto 2 en las listas británicas es el nuevo disco de Loyle Carner, ‘hopefully!’. El rapero de Londres, de fondo melódico y sentido, logra así su mejor dato histórico, pues había sido top 3 con sus dos álbumes inmediatamente anteriores.