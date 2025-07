Gavin Adcock carga contra Beyoncé: «esa mierda no es country»

El cantante de country Gavin Adcock no está nada contento de que su álbum ‘Own Worst Enemy’ aparezca en la lista de country de Apple Music por debajo de ‘Cowboy Carter’ de Beyoncé. En realidad, su disco no sale hasta el 15 de agosto, solo se pueden escuchar 8 de sus 24 pistas, pero a pesar de ello, Gavin considera que su álbum debería estar por encima del de Beyoncé, porque ‘Cowboy Carter’ no le parece country en absoluto.

En un concierto reciente, Adcock ha estallado, botella en mano: «Esa mierda no es música country, nunca ha sido música country y nunca va a ser música country. Y ahora vamos a tocar algo de puto rock sureño».

Después, ya sin botella en la mano, ha querido aclarar en Instagram: «Voy a aclarar esto: cuando era pequeño mi madre ponía a todo volumen a Beyoncé en el coche. He oído un montón de canciones de Beyoncé y de hecho recuerdo que su intermedio de la Super Bowl moló un montón en su momento. Pero no creo que su disco deba ser catalogado como música country. No suena country, no se siente country, y no creo que la gente que ha dedicado toda su vida a este género y a este estilo de vida, tenga que competir o ver este disco en las listas solo porque es Beyoncé».

Dónde estaba metido Gavin Adcock cuando Beyoncé ganó en los últimos Grammys es un misterio: lo que parece es que ahora tiene un nuevo álbum que promocionar. El disco de Beyoncé no solo se hizo con la estatuilla a Álbum del Año sino a Mejor Disco de Country superando a entregas tan dispares como las de Post Malone, Kacey Musgraves, Chris Stapleton y Lainey Wilson.

La diversidad de nominados es el vivo retrato de que el country está mutando, exactamente igual que la categoría rock (donde encontrábamos a Green Day junto a Fontaines DC, estos últimos con trazos electrónicos o incluso rap) o la categoría R&B, que ahora tiene el controvertido apellido de «progressive». Quizá si entendiéramos todas las categorías como algo estanco que no puede cambiar, no tendría sentido entregar Grammys en absoluto, pues cada lanzamiento sería sin más una mímesis del pasado.

Billboard ha pedido su opinión sobre todo esto al equipo de Beyoncé, pero quizá esta tenga mejores cosas que hacer…

Country artist Gavin Adcock slams Beyoncé after his album currently ranks below ‘COWBOY CARTER’ on the Apple Music Country chart:

“That s*** ain’t country music and it ain’t ever been country music, and it ain’t gonna be country music.” pic.twitter.com/rKwaqymt5t

— Pop Crave (@PopCrave) June 30, 2025