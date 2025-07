Pedro Sánchez cambia de gustos musicales, sin abandonar el indie

El presidente del gobierno se juega su futuro este sábado en el Comité Federal del PSOE donde, tras salir a la luz el caso Cerdán, debería afrontar cambios en el partido más estructurales que cosméticos. El próximo miércoles comparecerá en el Congreso y sus socios de gobierno esperan medidas drásticas y renovadoras contra la corrupción. De lo contrario, es difícil que la legislatura llegue a durar 2 años más.

Pese a que no está el horno para bollos, la revista Esquire ha conseguido que en algún momento del mes de junio, Pedro Sánchez elabore una de sus conocidas playlists. Una que reúne «las canciones que le han marcado en el último año». El secretario general del PSOE sigue apegado a la música indie, como siempre, y no faltan Los Planetas, pero ahora destaca también la reivindicación de renovadores como rusowsky y Judeline (que hace poco pasó por Moncloa), cantautoras como Valeria Castro, el rap de Kendrick Lamar y El Chojin (también ha pasado hace poco por Moncloa)… llamando especialmente la atención la incorporación de pianistas, jazz y otras músicas.

Manuela Villa Acosta, directora general de Asuntos Culturales del PSOE, ha compartido en Instagram la página de Esquire en que aparecen los textos aportados por Pedro Sánchez (o eso se asegura) y no tienen desperdicio. El presidente del gobierno asegura que rusowsky le parece un «artista interesante», que Carolina Durante «le gustan mucho», que «le gustó mucho especialmente» que Rigoberta Bandini sacara en Benidorm Fest «a un grupo de mujeres mayores» o que Little Simz «es de lo mejor que hay ahora mismo en el universo del rap».

Sánchez recomendó buena música desde mucho antes de hablar de Beach House, Menta, Kae Tempest o fred again.., en el podcast de La Pija y la Quinqui. Pero ha ido evolucionando: cada vez ha ido recomendado más mujeres y música más universal. En general, intuimos que Sánchez se está «obamizando» cuando se acerca a gente como Brad Mehldau («me gusta todo lo que hace») o Moises P. Sánchez. «Le vi en directo recientemente y ahora estoy ahondando en su variada discografía». También dice de En Tol Sarmiento, que «agotan estadios en Madrid y Barcelona cantando en euskera» y que «eso es España».

Sánchez llega a mencionar la cumbre de financiación de Naciones Unidas que ha sido esta semana, al hablar de María José Llergo («es la banda sonora que hemos elegido») y de Accademia del Piacere: «programamos este grupo porque me interesa la investigación que hacen de influencias africanas, cristianas, musulmanas y judías».

1.-Brad Mehldau / Blackbird

2.-Accademia del Piacere / Folías de España

3.-Moisés P Sánchez / Génesis

4.-Ambrose Akinmusire: Americana / the garden waits for you to match her wilderness

5.-Kendrick Lamar / Squabble up

6..-Little Simz / Point and kill

7.-Rigoberta Bandini / Kaimán

8.-Los Planetas y Carolina Durante / De viaje

9.-Estopa / Vacaciones

10.-El Chojin / La vida es eso

11.-En Tol Sarmiento / Xure Eskutik

12.-María José Llergo / Bien de amores

13.-Natalia Lafourcade / El lugar correcto

14.-Judeline / Heavenly

15.-Valeria Castro / El borde del mundo