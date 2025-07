Lorde logra su primer nº1 de álbumes en UK con ‘Virgin’

Lorde ha entrado directa al número 1 de la lista de álbumes de Reino Unido por primera vez en su carrera con ‘Virgin‘, su cuarto álbum. Aunque cueste creerlo, en Reino Unido ‘Pure Heroine‘ no pasó del 4 en 2013, aunque después acabó vendiendo 5 millones de copias a nivel global; ‘Melodrama‘ no pasó del 5 en 2017 y ‘Solar Power‘ no pasó del 2 en 2021.

‘Virgin’ ha movido 18.848 unidades en su primera semana según UK Official Charts, esto es, el doble que su competidor más próximo, Bruce Springsteen y su caja de discos inéditos, ‘Tracks II: The Lost Albums‘, un producto cuyo precio oscila entre las 300 y los 400 libras en el mercado, dependiendo del formato.

El formato preferido del público para disfrutar ‘Virgin’ ha sido el vinilo, con 8.676 unidades vendidas, el doble que en formato CD, que suma 3.302 copias. En el ámbito digital, ‘Virgin’ acumula 6.437 unidades equivalentes por streaming y 433 descargas digitales.

Lorde ha salido beneficiada de la buena aceptación de ‘What Was That‘ en la lista de singles británica. Aunque el tema no ha pasado del puesto 11, sí se ha mantenido estable durante sus 10 semanas en lista y ahora, tras el lanzamiento de ‘Virgin’, sube del 56 al 35. Además, ‘Shapeshifter’ entra en el 44 y ‘Hammer‘ sube del 92 al 66.

Los primeros datos en Estados Unidos indican que ‘Virgin’ debutará en torno al top 5 del Billboard Hot 100. Ni siquiera es una posibilidad para ella competir contra el monstruo del streaming Morgan Wallen. El principal rival de Lorde en Estados Unidos esta semana es la banda sonora de ‘KPop Demon Hunters’. El dato español se conocerá el lunes por la tarde.